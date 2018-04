Rezagados 6 mil casos de juzgados familiares

Los tribunales civiles y familiares de Ciudad Juárez operan en condiciones precarias, sin infraestructura para personas con capacidades diferentes, con salidas de emergencia obstruidas, un estacionamiento insuficiente, falta de personal principalmente para realizar los dictámenes socioeconómicos y psicológicos y algunos juzgados saturados.Así lo denunciaron los abogados litigantes en la primera visita a esta frontera del nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Pablo Héctor González Villalobos.En una reunión realizada ayer en las instalaciones del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) los profesionales denunciaron que el juzgado Primero de lo Familiar tradicional tiene unos 6 mil expedientes, lo que hace imposible que el trabajo salga a tiempo, aunque principalmente se trata de tutelar los derechos de menores de edad.Ese juzgado se encuentra saturado desde que inició la oralidad en la materia Familiar y llevan meses denunciando esta situación sin obtener una respuesta.Inicialmente se les dijo que se iba a asignar más personal pero no se hizo, únicamente efectuaron una rotación, expresó el grupo conformado por unos 30 profesionistas.En la reunión los inconformes expusieron que la falta de dictámenes socioeconómicos y psicológicos está retrasando los procesos de ocho meses a un año.En el primero de los casos, los estudios se efectúan en las instalaciones de los juzgados en lugar de ir a los hogares como lo marca la ley y los horarios de trabajo son de oficina, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, lo que consideraron como impedir que los ciudadanos tengan acceso a la justicia.A esta última queja se sumó la coordinadora de esa área, quien explicó que el Poder Judicial en Ciudad Juárez sólo cuenta con 11 trabajadoras sociales para atender asuntos en materia familiar, civil y penal.Una de las profesionistas atiende las dos últimas materias porque es menor la demanda, otra funge como coordinadora y quedan nueve trabajadoras sociales para nueve juzgados por Audiencia y uno tradicional que al mes generan al menos 300 solicitudes de dictámenes socioeconómicos, lo que provoca un cuello de botella.En cuanto a los estudios psicológicos la misma funcionaria explicó que cuenta con 11 profesionistas. Dos asignados a los juzgados penales para la realización de los protocolos de Estambul, dos llevan a cabo trabajo administrativo y quedan 7 para participar en la escucha de menores de edad durante las diligencias, en las convivencias familiares así como el desarrollo de los estudios requeridos por nueve juzgados por Audiencia y uno tradicional.Las notificaciones a través de los actuarios se están haciendo mal, denunciaron, porque el nuevo personal no está capacitado.También evidenciaron que las salidas de emergencia del edificio se bloquearon al hacerle al inmueble varias modificaciones para habilitarlo como juzgados civiles y familiares; no se cuenta con rampas y cajones de estacionamiento para personas con capacidades diferentes y el elevador no sirve.Ayer un abogado le entregó a González Villalobos un escrito firmado por diez abogados que tienen capacidades diferentes, solicitándole una solución.“Es una institución pública que no tiene rampas ni los medios idóneos que nos permitan el acceso a persona como yo. Ustedes se levanta cada mañana para ir a trabajar, a mí me cuesta un poquito más de trabajo… Simplemente en el estacionamiento sólo hay dos cajones mientras que en los centros comerciales tienen como siete; no soy una persona diferente soy igual, necesito salir a trabajar”, expuso una litigante.

