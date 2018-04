Hasta 300 persona al día dejan de atender por paro en Delicias

En tanto que el recaudador de Rentas, Alejandro Calderón, dijo que de entre 200 a 300 personas se han dejado de atender diariamente desde el martes pasado, en que inició la movilización de la Sección 42 de maestros, la dirigencia sindical, advirtió que se continuará con el paro de labores debido a que la respuesta del Estado ha sido insuficiente.Entrevistado en el marco de la reunión pública encabezada por el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, el funcionario estatal señaló que no tiene una cuantificación de los ingresos que se han dejado de percibir, debido al bloqueo que han hecho de las oficinas estatales del edificio Lerdo de Tejada.Reconoció que el mayor problema que se ha presentado, es que han dejado de prestar el servicio de expedición de licencias y de actas de nacimiento.En los casos en que el contribuyente debe realizar algún trámite, dijo que existen medios alternos en donde lo pueden llevar a cabo, como es la página de Gobierno del Estado.Por su parte, la dirigencia estatal de la Sección 42 consideró que las respuestas que el Estado ha dado no son del todo satisfactorias y que por este motivo la suspensión de clases continuará de manera indefinida, e incluso pudiera radicalizarse.Ayer mismo, el gobernador del Estado, Javier Corral, en declaraciones a los medios de comunicación, y a través de su cuenta de Facebook, pidió a los maestros de la Sección 42 a que regresen a clases.“El paro de labores es una medida excesiva que más que castigar al gobierno, afecta a las familias y al alumnado”, subrayó, para en la parte final de su comentario, decir “reitero que la mesa de diálogo siempre ha estado abierta, pero les pido que respetemos el derecho de niñas, niños y jóvenes de Chihuahua, dejándolos fuera del ámbito de la presión política”.En respuesta, el representante de la Sección 42 del SNTE, Manrique Campos, dijo: “Ya hemos demostrado con documentos que el tema no es político y que también nos movilizamos en la administración anterior, que ya se dejen de pretextos”.Por lo pronto, hoy se cumplirán 168 horas de movimiento magisterial, en demanda del pago de prestaciones atrasadas.

