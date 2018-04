Versión: Rafaguean a escoltas de comisionado de seguridad

Chihuahua– Hombres fuertemente armados abordo de una camioneta pick up Ram de color gris burlaron el cerco de seguridad e ingresaron en la madrugada al fraccionamiento Campestre en donde reside el comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y dispararon en contra de la unidad “Satélite” asignada a la escolta personal del comisionado.En el ataque no hubo personas heridas sin embargo provocó una intensa movilización policiaca.En la Fiscalía General del Estado (FGE) se informó de manera extraoficial, que el ataque se registró alrededor de las dos de la mañana, por lo que a través de los sistemas de radiofrecuencia de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se alertó a todos los policías estatales del turno nocturno, que los “sicarios” habían penetrado el cerco de seguridad del alto funcionario y solicitaron refuerzos.Según trascendió, los elementos adscritos a la unidad “Satélite”, quienes se encargan de realizar rondines en el sector de la residencia del comisionado Aparicio Avendaño, lograron repeler el ataque con sus armas, iniciándose una persecución.En la huida de los agresores, éstos impactaron a un vehículo particular que se encontraba estacionado en el exterior de una propiedad y fue en el cruce de la calle 24 y bulevar Antonio Ortiz Mena donde abandonaron la camioneta.A pesar de que los elementos estatales con el apoyo de la elementos de la policía municipal realizaron un fuerte operativo de búsqueda de los responsables, por calles y en los alrededores del exclusivo fraccionamiento, no tuvieron resultados.Este nuevo enfrentamiento se produjo 18 horas después de que el comandante de la CES, Saúl Alberto Miranda Suárez sufrió un atentado al salir de su casa ubicada en la colonia Magisterial, cuando abordo su camioneta blindada, sin embargo el jefe policíaco logró responder la agresión y disparar a los delincuentes quienes huyeron en un vehículo Jetta de color blanco pero fueron detenidos -dos de ellos- por agentes de la Policía Municipal en el cruce de las calles Broadway y Tecnológico.

