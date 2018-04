'Reciclados' quieren el poder otra vez

Un exgobernador, dos exalcaldes, el Alcalde en funciones, así como regidores y diputados locales actuales, entre otros funcionarios, buscan que el electorado juarense los regrese a un cargo público en la próxima jornada electoral.Entre los aspirantes están el priista José Reyes Baeza, ex titular del Ejecutivo estatal entre 2004 y 2010 y que, luego de participar en el gabinete de Enrique Peña Nieto como director del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (Issste), competirá por un escaño en el Senado de la República.También participa de nuevo por la alcaldía el panista Ramón Galindo Noriega, que gobernó el Municipio de Juárez entre 1995 y 1998, luego fue Senador y, hasta esta semana, subsecretario del Gobierno estatal de Javier Corral Jurado.Javier González Mocken, que como priista suplió entre 2015 y 2016 en la jefatura del Ayuntamiento al ex candidato tricolor al Gobierno del estado, Enrique Serrano Escobar, aspira a ser de nuevo Alcalde pero ahora con las siglas de Morena.El tercer presidente municipal que busca reelegirse es el actual, el exconductor de noticieros Héctor Armando Cabada Alvídrez, que compite como independiente y es parte de una familia dueña de un canal de televisión local.Otros políticos que intentarán “reciclarse” en la presente contienda electoral son la priísta Adriana Terrazas Porras, exfuncionaria municipal de Comercio y Desarrollo Social, además de ex diputada federal y local que ahora pretende la alcaldía por el tricolor.También quiere otro cargo político Adriana Fuentes Téllez, hoy diputada local priísta con licencia, exdiputada federal entre 2012 y 2015 y que, como candidata por el distrito electoral federal 01, busca volver a una curul en el Congreso de la Unión.Asimismo, trata de regresar al Poder Legislativo, pero ahora a la Cámara Baja, la senadora tricolor Lilia Merodio, que ya fue diputada federal entre 2006 y 2009.Para el Cabildo buscan repetir como regidores independientes ocho de los actuales: Carlos Ponce Torres, Jaqueline Armendáriz Martínez, José Ávila Cuc, María del Rosario Valadez Aranda, Alfredo Seáñez Nájera, Juana Reyes Espejo, José Ubaldo Solís y Martha Leticia Reyes Martínez.En la planilla del Partido Acción Nacional están propuestos como regidores el actual integrante del cabildo, Eduardo Fernández Sigala; el antes director de Comunicación Social del Gobierno del estado en la Zona Norte, Enrique Torres Valadez, así como Evangelina Mercado Aguirre, hasta este año coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres en Juárez.Y desde el Congreso del Estado, cuatro diputados que actualmente representan a circunscripciones ubicadas en esta frontera también fueron registrados para repetir en el cargo: los panistas Víctor Manuel Uribe Montoya, Gustavo Alfaro Ontiveros y Maribel Hernández Martínez, así como la priísta Rocío Sáenz Ramírez.

