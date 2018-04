Incendio incontrolable en Madera

Chihuahua– El incendio forestal que desde hace 15 días se mantiene activo en el municipio de Madera ha estado fuera de control, por lo que una de las esperanzas es que la lluvia ayuden a sofocarlo; según comentó Jaime Torres, alcalde de Madera, se trata del peor siniestro que se ha suscitado en la región en por lo menos 20 años y debido a lo complicado que resulta acceder al lugar para combatir las llamas, lo más probable que es que tarden días en poder detenerlo. Hasta ayer el número de hectáreas siniestradas era de 13 mil.En este sentido reiteró el llamado a la población a que apoye a los centros de acopio con alimentos no perecederos, así como palas, guantes y rastrillos.El alcalde comentó que se ha hecho sobrevuelos por la región y lo que se aprecia es que el incendio avanza por zonas a las que solamente se puede llegar caminando, lo que hace que las cuadrillas arriben cansadas, además de que debido al viento han optado por combatirlo por las noches lo que hace aún más difícil avanzar.Explicó que no recuerda un incendio en el que se haya utilizado por tantos días un helicóptero cisterna, pero a pesar del trabajo son pocos los puntos en los que se tiene controlada la situación; expuso que ahora la esperanza es que se concreten las precipitaciones en la región y que no haya más viento.Por su parte el director de Desarrollo Rural del Estado, Rubén Chávez, comentó que se ha dispuesto del personal que se tiene disponible en las cuadrillas además de que se trabaja con la coordinación de la Comisión Nacional Forestal, mientras que el Ejército Mexicano ha aportado personal y equipo, además de que hay por lo menos 242 personas que se mantienen en las labores pero el siniestro se sale de control cuando parece que se tiene avances. En lo que respecta a las comunidades por ahora no se tiene registro de que alguna esté en riesgo.La petición que se hace a la población del estado es que apoye a través de los centro de acopio para que alimentos y otros artículos lleguen hasta los brigadistas y población que necesita ayuda.Al respecto la Coordinación Estatal de Protección Civil, recalcó que continúa trabajando de manera conjunta con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, y que al unirse este incendio con otro registrado 5 días después, debido a los fuertes vientos registrados en la región, género que el fuego se volviera incontrolable, por lo que intervinieron brigadas de Conafor, Umafor y Sedena.“Entre las brigadas combatientes se encuentra personal de Desarrollo Forestal, de Protección Civil de Gobierno del Estado, Conador, Umafor, Sedena, personal de la Presidencia Municipal de Madera, así como brigadas de Las Varas, de Chuhuichupa y 30 propietarios. Se cuenta también con el apoyo de un helicóptero”, informó.

