Van 27 ciudadanos a lucha contra partidos

Un total de 27 ciudadanos participarán en la próxima contienda electoral por la vía independiente, informó el Instituto Estatal Electoral, cuyo consejo les dio luz verde en sesión extraordinaria realizada la noche del viernes.Serán 15 candidatos independientes para alcaldías, mientras que 4 buscarán la sindicatura en diversos municipios del estado y ocho a diez distritos electorales locales para buscar una curul en la próxima legislatura local.Los presidentes municipales de Ciudad Juárez y Parral, Armando Cabada y Alfredo Lozoya obtuvieron la aprobación para que vuelvan a contender en los próximos comicios electorales por los cargos que ocupan en la actualidad, informó el IEE.En el municipio de Guadalupe va Fabián Díaz Salcedo; por Satevó, Luis Raúl Ávila Barrio; Julimes, Aarón Montes Alvarado; por Casas Grandes, Luis Alfonso De la Torre Esquivel; y Janos, Víctor Eugenio López McDonald.En Nuevo Casas Grandes hay tres contendientes independientes: Fernando Alonso Armijo Lozoya, Antonio Flores Macías y Helamán Esteban Reyes Porras.En el municipio de Santa Isabel, va Rosa Emma Rivera Arámbula; en Guachochi, Magdalena Rubio Molina; en Rosales, María Armida Leo Ramírez; Delicias, Roberto Antonio González García; Hidalgo del Parral, Jorge Alfredo Lozoya Santillán; Meoqui, Adolfo Medina Flores y en Matamoros, Antonio Ortiz Heredia.Por las sindicaturas habrá cuatro aspirantes en los municipios de Juárez, Janos, Parral y Matamoros, siendo los candidatos Gustavo Méndez, Emma Velia Leo, Alejandra Pérez y Jesús Adrián Ugarte, respectivamente.Fueron ratificados como candidatos a diputados locales sin partido, por el Distrito 1 Javier Jurado Rodríguez; Distrito 2 Víctor Esteban Martínez Sánchez; Distrito 4 Eleazar Ubaldo Lara Gabaldón; Distrito 5 Manuel Gilberto Contreras Lara; Distrito 7 Víctor Mario Valencia Carrasco; Distrito 8 Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez; Distrito 9 Marisela Vega Guerrero; Distrito 10 Margarita Edith Peña Pérez.Hay que mencionar que los aspirantes a independientes que no procedieron para la candidatura fueron el del distrito 03, Abraham Morales Pérez; del 06, Pablo Arana Pérez; y la planilla al Ayuntamiento de Valle de Zaragoza, encabezada por Cesáreo Grado Faudoa, y la de Ahumada, encabezada por Guillermo Vega.La planilla encabezada por Guillermo Vega Cepeda para el Ayuntamiento de Villa Ahumada, también recibió la negativa de registro, en virtud de que no había obtenido la calidad de aspirante a candidatura independiente.La ciudadana Irma Alejandra Pérez Molina, quien fuera aspirante a la sindicatura de Hidalgo del Parral, no presentó su solicitud de registro en el plazo legalmente establecido.Al inicio del proceso electoral fueron muchos más los ciudadanos que se vieron interesados en contender por algún cargo público bajo la vía de la independencia, aunque una gran cantidad se quedó en el camino al no reunir o ni siquiera reportar los requisitos a las autoridades electorales.Está el caso, por ejemplo, de María Guadalupe Villalpando Valadez, quien solicitó registrarse como candidata independiente por el distrito electoral local 07, y Brenda Elizabeth González de Santiago, por el 06, pero no continuaron con el trámite, según se informó.También Carlos Pizarro Gardea, quien solicitó el registro de candidatura al cargo de miembro del Ayuntamiento de este municipio, además de Claudia Liliana Aguilar Nevárez, por el cargo de síndico también en esta localidad.En el camino se quedaron también Eloisa Ayala Leguizamo, ex aspirante a diputada local por el séptimo distrito electoral; Emmanuel Granados Acosta, por el 05; Gustavo Campos González, por el 04; Concepción Pérez Enciso, al 09; Ricardo Viescas Muela, por el 02; y Jorge Luis García Villegas, como aspirante al cargo de síndico en el municipio de Ahumada.Hay que mencionar que en 2016, fueron 45 los aspirantes independientes que participaron en el proceso electoral, de los que sólo dos se llevaron el triunfo: quienes hoy buscan la reelección en Juárez y Parral.En esas elecciones, los aspirantes sin partido sobrepasaron más del 10 por ciento de la votación general, convirtiéndose en la tercera fuerza electoral en el estado, según datos oficiales.

