Acusan a Fiscalía de 'favoritismo' en licitación

Chihuahua— El director general de la empresa Fumiclean, Eduardo Monroy Vázquez, denunció posibles irregularidades en el proceso de licitación pública de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que resultó favorecida la empresa Gestión de Servicios Auxiliares Privados.Fumiclean, con razón social Avanti Vamos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V., compitió en la licitación pública número SH/LPE/026/2018 contra otros dos licitantes: Trabajos Integrales de Chihuahua, S. de R. L. MI. y Gestión de Servicios Auxiliares Privados S. A. de C.V., para brindar servicios de limpieza a 96 áreas y oficinas de la FGE.“La tercera empresa ganó gracias a un error técnico que la FGE cometió al extraviar deliberadamente uno de los documentos obligatorios de Fumiclean para ser descalificada”, acusó Monroy Vázquez.De acuerdo con el acta de recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esa licitación, para la contratación de servicios de limpieza en instalaciones de la FGE, celebrada el 16 de marzo anterior, Fumiclean pasó la primera ronda del concurso, ya que contaba con todos los documentos necesarios. “Presentamos todo lo que tuvimos que haber presentado”, dijo Monroy Vázquez.A pesar de haber aprobado la propuesta técnica y esperar la semana siguiente el fallo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno estatal, Fumiclean fue declarada incompetente ya que “no presentó lo solicitado en los requerimientos de la licitación”.El documento que la FGE perdió, según Monroy Vázquez –y de la que el Comité hace referencia–, fue el del Reglamento Interior de Fumiclean con el sello aprobatorio de la Junta de Conciliación y Arbitraje dibujado en la parte posterior del folio.El acta de los resultados de las propuestas fue evaluado por Guillermo Quintana González, jefe del departamento de Mantenimiento y Servicios Generales de la FGE.El documento fue firmado el 27 de marzo de 2018 por Carolina Córdova Rascón, presidente del Comité; José Manuel López Briseño, representante de la FGE; Sofía Alejandra Ramos González, de la Dirección de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones de la Secretaría de Hacienda; Genaro Verdugo Armenta, de la Dirección Jurídica de la misma dependencia, y Connie Eloísa Medina Quiñónez, observadora de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública.El presidente de Fumiclean explicó que las copias y los documentos originales que el Comité solicitó para competir en la licitación pública fueron cotejados por ellos mismos y aprobados para el análisis de las propuestas y precios que ofrecía cada empresa, dentro de los cuales se encontraba el folio sellado de la Junta de Conciliación y Arbitraje.“Ellos se quedan con las copias y nosotros tenemos las originales”, explicó Monroy Vázquez a El Diario, mientras mostraba el folio sellado por la parte posterior del documento. “Bien pudieron haberle sacado una copia a esa hoja sólo en la parte de enfrente para que no apareciera el sello y nos descalificaran de la licitación”, dijo.De acuerdo con Monroy Vázquez, si la documentación que la FGE “perdió” no hubiera sido presentada durante el acta de propuestas al inicio de la licitación pública, hubieran sido descalificados de inmediato, como le sucedió a la empresa de Trabajos Integrales de Chihuahua, cuya propuesta técnica fue desechada por el Comité de Adquisiciones incluso antes de comenzar el análisis del fallo del licitante ganador “por no (presentar el) escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad”.La propuesta económica de Fumiclean creó una cotización de $4 millones 610 mil 250 frente a la de Gestión de Servicios Auxiliares Privados, la cual fue $4 millones 788 mil 210.Una diferencia de precios menos costosa por casi 178 mil pesos. Este posible “error técnico” de la FGE le representará un gasto de 22 mil 245 pesos mensuales para el contrato de servicios de limpieza, cuyo convenio inició el 1 de abril y concluirá el próximo 15 de noviembre.“En la licitación hubo favoritismo. El día en que se emitió el fallo, yo era el único presente en la mesa. Los horarios son muy estrictos, si no llegas a la hora fijada, ya no puedes entrar. La puerta se cierra con llave. Yo pensé: ‘si viene ella (Olivia Salinas Hernández, representante de Gestión de Servicios Auxiliares Privados), ya sé que me van a descalificar’”, dijo.Entonces (Salinas Hernández) llegó a la reunión a pesar de que ya era tarde, le abrieron la puerta, saludó a todos y dieron el fallo a favor de su empresa”, contó Monroy Vázquez, director general de Fumiclean.Ante el anuncio del acta de resultados, Monroy Vázquez decidió no firmar el fallo que el Comité de Adquisiciones emitió en favor de Gestión de Servicios Auxiliares Privados, en protesta de la descalificación “injustificada” por la falta de la foja sellada del reglamento interior de Fumiclean.El 5 de abril, Monroy Vázquez presentó un recurso de inconformidad para revisar el caso de la licitación.El año anterior, Gestión de Servicios Auxiliares Privados ganó otra licitación pública con número SH/LPE/026/2017; el resto de los licitantes habían sido eliminados durante el acta de recepción de propuestas, lo que permitió a dicha empresa brindar sus servicios de limpieza a la FGE.Sin embargo, durante la intervención de Monroy Vázquez ante los resultados de aquella licitación pública de 2017, la FGE decidió concederle a Fumiclean trabajar en conjunto con Gestión y Servicios Auxiliares Privados para atender sólo dos de las 28 partidas con las que contaba el contrato.Durante las labores que se realizaron dentro de la vigencia de aquel contrato, fuentes dentro de la FGE aseguraron a Monroy Vázquez que la dependencia estatal “había tenido problemas” con Gestión y Servicios Auxiliares Privados, porque “no mandaban a todos los 107 empleados a trabajar” como se asienta en el convenio.No obstante, dicha empresa continuaba realizando cobros por el servicio. Debido a estas irregularidades, los pagos a los empleados fueron retenidos durante tres meses, aseguró el director general de Fumiclean.Fumiclean (perdedora)$4,610, 250Gestión de Servicios Auxiliares Privados(ganadora)$4,788,210Diferencia$177,960Se trata de un contrato para realizar trabajos de aseo en áreas y oficinas de la FGE