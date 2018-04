Poblados bajo amenaza por incendios forestales

Chihuahua— El alcalde del municipio de Madera, y pobladores del ejido El Largo Maderal, lanzaron ayer un llamado de auxilio ante el avance del incendio forestal que ha provocado daños en más de 10 mil hectáreas de bosque, y en donde más de 200 brigadistas trabajan intentando detener el siniestro.“Los brigadistas no se dan abasto”, dijo el edil, Jaime Torres Amaya, urgiendo el apoyo de víveres y equipo de protección en apoyo a los voluntarios.El fuego, que amenaza con extenderse a poblados cercanos, fue alentado por rachas de viento de 65 a 70 kilómetros por hora que impidieron por varios horas las labores de combate.“Son varios los puntos de riesgo en Ejido El Largo, el más grande de los incendios está desde la Candelaria, llegando ya al Rancho La Avena, cerca de Chuhuichupa y Ejido Jesús García, y otro, en la comuniad Moctezuma; otro más en el paraje de la Grulla”, detalló el alcalde.El llamado generó una rápida respuesta de la comunidad provocó desde ayer la apertura de centros de acopio en Chihuahua, Cuauhtémoc, Casas Grandes y Madera, entre otros municipios, los cuales permanecerán abiertos hasta el día de mañana. Estos centros reciben alimentos no perecederos como latas de atún, sardinas, frijoles, café, azúcar, también agua embotellada, zapatos para uso rudo, rastrillos de trabajo, guantes, cubre bocas, material de curación y medicamentos para dolor, todo lo anterior para los voluntarios de las cuadrillas contra incendio.Ayer, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que se reanudaron las labores contra incendios del helicóptero MI1712, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Detalló que con un sobrevuelo de tres horas y media sobre el incendio durante la mañana del sábado, se permitió la dispersión de 10 descargas de agua sobre la zona el ejido El Oso, que se suman a las acciones que se realizan en tierra.De la misma manera dio a conocer que a los 130 combatientes que se tenían hasta el viernes, se sumaron otros 70 quedando un total de 200 quienes cubren los diferentes frentes del incendio que ha afectado a los ejidos Guaynopita y El Largo, así como anexos zona Norte, además de los predios particulares El Bote y El Mono.El primer incendio se registró desde el pasado 6 de abril en las zonas de El Hoyo, Agua de los Pinos, Ejido El Largo y anexos.El siniestro incrementó su extensión debido a los fuertes vientos registrados en aquella región, uniéndose con un nuevo incendio forestal que inició el 11 de abril en los ejidos Gaynopita, en la zona norte de El Largo, El Bote y El Mono.Hasta el momento se calcula una afectación de 10 mil hectáreas de bosque y se busca evitar que el fuego logre llegar a las comunidades.Ante el avance de un incendio forestal, familiares de ejidatarios y asociaciones en Chihuahua, Delicias, Casas Grandes y Madera, se unieron a las demandas y colectas de apoyo de la población para dotar de víveres y materiales a brigadistas voluntarios.Éver Olivias, uno de los particulares promotores de los apoyos a brigadistas, dijo que en el área afectada por el fuego hay una cantidad importante de pino, encino, así como hierba y zacate.Informó que en la ciudad de Chihuahua se tienen tres centros de acopio que permanecerán sábado, domingo y lunes en sitios como Nueva España y Periférico R. Almada, frente Alsuper, donde está un tráiler con cajón blanco; en Soriana Juventud, en Haciendas del Valle y Periférico de la Juventud, donde estará un camión rabón blanco y en Plaza Sendero, una traila roja.Ofrecieron los teléfonos 614-174-11-42 y 614-133-49-49 a quienes puedan brindar información sobre las iniciativa de recepción de apoyos, así como sus servicios de pasar a los domicilios en caso de no poder llevarlo a los centros de acopio.En Delicias, las instituciones como Cruz Ámbar y SOS Rescatando Chihuahua A.C, unieron lazos para ayudar a los combatientes forestales y dispusieron un centro de acopio en el salón de eventos Los Primos, ubicado en Avenida De las Torres No. 2008. Además fue dispuesto el Museo Semilla en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde; también serán centros de acopio las oficinas del PRI Estatal en las instalaciones en la calle 22 y Melchor Guaspe, en esta ciudad.La falta de barreras naturales como brechas en el sector, han limitado el trabajo que los brigadistas realizan y por momentos “los obliga a ceder” comentó Alexis Sandoval, de Protección Civil.Finalmente, mencionó que el incendio habrá de continuar durante este fin de semana.• Daña 10 mil hasde bosque• Trabajan 200 brigadistas• Apoya helicópteroMI1712, de la Sedena• Faltan víveres y equipo• Abren centros deacopio en Chihuahua,Cuauhtémoc,Casas Grandes y Madera• Ráfagas de vientoavivan llamas• Ejido El Largo• Comunidad Moctezuma• Paraje de la Grulla• Ejido Guaynopita• Predios El Bote y El Mono.• El Hoyo• Agua de los Pinos

