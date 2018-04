Dirigentes de partidos monopolizan diputaciones pluris

a. Oportunidad.b. Evidencia documental.Conforme a lo establecido en el numeral 11 de los Lineamientos de registro de candidaturas, emitidos por acuerdo de clave IEE/CE75/2018 del Consejo Estatal, el plazo para solicitar el registro de candidaturas fue el comprendido del veinte al treinta de marzo de este año.Asimismo, las y los interesados debieron acompañar a su solicitud, los datos y documentación establecida en el artículo 111 de la ley electoral local.Por su parte, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, párrafos primero y segundo de la Constitución Local; y 10 y 11, numeral 1 de la Ley Electoral Local, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado, que se integra por veintidós diputadas y diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y once según el principio de representación proporcional, para lo cual, existirá una circunscripción plurinominal correspondiente al territorio de la entidad.En este sentido, el artículo 106, numeral 1, de la ley en consulta, estatuye que las candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional se registrarán mediante una lista de seis fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente.Para los efectos del presente estudio, se entiende por requisitos sustanciales aquellos de índole subjetivo del interesado, que permiten a éste contender en el proceso como candidata o candidato, así como para el acceso al cargo público, como son las condicionantes de elegibilidad y, en su caso, de elección consecutiva.Atento a lo señalado por los artículos 87, párrafo 14 de la Ley General de Partidos Políticos; 40, párrafo quinto de la Constitución de esta entidad federativa, así como los diversos 11, numerales 2 y 3; 16, numerales 3 y 4; 17, numeral 1; 106, numeral 1 de la ley local de la materia; y 21 de los Lineamientos de Paridad de Género, para el registro candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, deben de atenderse las siguientes condicionantes:El artículo 41 de la Constitución del Estado de Chihuahua, dispone que para poder ser electo diputada y diputado, se requiere:el artículo 8 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, establece que son elegibles para el cargo de diputados, aquellos ciudadanos que reúnan lo siguiente:Conforme a lo establecido en los artículos 115, fracción I, segundo párrafo y 116, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44; 126, fracción I, párrafo cuarto, de la Constitución Local; 11, numeral 5; y 13, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado, las y los ciudadanos que actualmente ocupen el cargo de miembro de ayuntamiento o diputado, podrán reelegirse en su encargo hasta por un periodo adicional.Del marco legal anterior, en cuanto al cargo de diputados, se desprenden las normas siguientes:Con fines ilustrativos se inserta primeramente la lista presentada por cada partido político, y después una tabla por cada postulación, sobre el resultado de la revisión, que contiene: en su primera columna los requisitos dispuestos en la ley (aplicables al caso de candidaturas a diputaciones de representación proporcional); en la segunda columna, las condiciones establecidas en los lineamientos atinentes; y en la tercera, los documentos exhibidos por el interesado, para finalmente asentar la conclusión al punto.Asimismo, en cada uno de los “FURC” recibidos, obra declaratoria bajo protesta de decir verdad de los solicitantes, en el sentido de se cumplen con todos los requisitos para ser postulados en la candidatura que pretenden, así como que no se encuentran en ninguno de los supuestos de inelegibilidad.La lista en análisis cumple con el requisito de oportunidad en la presentación de su solicitud, y los requisitos formales, al exhibir la totalidad de Formatos Únicos de Registro de Candidatos conforme a su integración, suscritos y con los campos de información debidamente requisitados. Además, exhiben copias legibles de sus actas de nacimiento y de sus credenciales para votar vigentes.La lista presentada cumple con los requisitos de paridad de género, en los criterios establecidos en los artículos 16, numeral 4 y 17, numeral 1 de la ley electoral local; y 16 de los Lineamientos de Paridad de Género, como se desprende de lo determinado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en el acuerdo emitido el diecinueve de abril pasado, en el que se aprueba el dictamen sobre el cumplimiento de los principios de paridad de género, que forma parte integral del presente.De la documentación exhibida por las y los interesados, que fue descrita en las tablas precedentes, se advierte que las personas que integran la lista cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución del Estado y la ley electoral local; en el sentido siguiente:De las constancias presentadas, así como de la documentación que obra en los archivos de esta autoridad electoral local, se desprende que las personas integrantes de la lista que se ubican en la hipótesis de elección consecutiva [3] cumplen con las condicionantes previstas por los artículos 116, fracción II, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción V, segundo párrafo; y 44 de la Constitución Local; 8, numeral 2; 11, numeral 5 de la Ley Comicial Local; así como 17, 18, 20 y 21 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas del proceso electoral en curso, toda vez que:Asimismo, en cada uno de los “FURC” recibidos, obra declaratoria bajo protesta de decir verdad de los solicitantes, en el sentido de se cumplen con todos los requisitos para ser postulados en la candidatura que pretenden, así como que no se encuentran en ninguno de los supuestos de inelegibilidad.La lista en análisis cumple con el requisito de oportunidad en la presentación de su solicitud, y los requisitos formales, al exhibir la totalidad de Formatos Únicos de Registro de Candidatos conforme a su integración, suscritos y con los campos de información debidamente requisitados. Además, exhiben copias legibles de sus actas de nacimiento y de sus credenciales para votar vigentes.La lista presentada cumple con los requisitos de paridad de género, en los criterios establecidos en los artículos 16, numeral 4 y 17, numeral 1 de la ley electoral local; y 16 de los Lineamientos de Paridad de Género, como se desprende de lo determinado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en el acuerdo emitido el diecinueve de abril pasado, en el que se aprueba el dictamen sobre el cumplimiento de los principios de paridad de género, que forma parte integral del presente.De la documentación exhibida por las y los interesados, que fue descrita en las tablas precedentes, se advierte que las personas que integran la lista cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución del Estado y la ley electoral local; en el sentido siguiente:De las constancias presentadas, así como de la documentación que obra en los archivos de esta autoridad electoral local, se desprende que la persona integrante de la lista que se ubica en la hipótesis de elección consecutiva [5] cumple con las condicionantes previstas por los artículos 116, fracción II, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción V, segundo párrafo; y 44 de la Constitución Local; 8, numeral 2; 11, numeral 5 de la Ley Comicial Local; así como 17, 18, 20 y 21 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas del proceso electoral en curso, toda vez que:Asimismo, en cada uno de los “FURC” recibidos, obra declaratoria bajo protesta de decir verdad de los solicitantes, en el sentido de se cumplen con todos los requisitos para ser postulados en la candidatura que pretenden, así como que no se encuentran en ninguno de los supuestos de inelegibilidad.La lista en análisis cumple con el requisito de oportunidad en la presentación de su solicitud, y los requisitos formales, al

