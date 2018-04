Llama CEDH a investigar hasta conocer las causas

Chihuahua— Los ataques que se han presentado en contra de los elementos de las fuerzas estatales son un acto doble de audacia criminal, y constituyen un reto muy grave para las autoridades, aseguró José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien condenó los hechos y pide se investigue a fondo para que cesen estos atentados.El ombudsman condenó los ataques se han registrado en contra de las fuerzas estatales que han costado la vida de cinco agentes en lo que va del mes, al asegurar que los criminales ya no se conforman con enfrentamientos entre ellos, sino que ahora desafían a la autoridad de forma descarada y han tocado escoltas y personal de seguridad de altos funcionarios.Indicó que esta situación ha recrudecido la violencia en la entidad, al atentar en contra de quienes son lo encargados de garantizar la seguridad de la población y por ello, las autoridades deben enfocar todo su empeño para evitar más ataques y sobre todo esclarecer los que se han presentado, pues los familias de los agentes caídos, demandan justicia.Mencionó que son actos de intimidación del crimen organizado hacia la autoridad, que no debe ceder en su lucha, pero consideró que es momento de analizar debidamente que estrategia se debe seguir, pues no se puede responder con más fuerza, esto en el sentido, de que los ataques deben asumirse con más inteligencia.José Luis Armendáriz consideró que se debe llegar hasta el fondo en las investigaciones para conocer el origen y los motivos de esos ataques, pues solamente así, podrán cesar y esto tiene que ser a la brevedad posible, pues no se pueden permitir más ataques y bajas en las fuerzas estatales.

