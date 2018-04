Enfrenta comandante a supuestos sicarios

Chihuahua— Un comandante de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) resultó ileso ayer al enfrentarse con supuestos sicarios que lo atacaron por la mañana frente a su domicilio en la colonia Magisterial.Es el quinto ataque que se comete en poco más de 24 horas, en contra de la corporación sobre la que pesa la amenaza del crimen organizado.Agentes de la Policía Municipal capturaron a los dos presuntos responsables. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que los detenidos son miembros de “Los Aztecas”, brazo armado “La Línea”.Trascendió que el comandante al que dispararon ayer se encontraba entre los nombres que aparecen en la “narcomanta” que se localizó en el puente del periférico De la Juventud y la avenida La Cantera, el sábado 14 de abril, dato que no fue posible confirmar ayer.El ataque sucedió minutos antes de las 8 de la mañana de ayer, en las calles Periodismo y Miguel Schultz.Un video grabado por una cámara cercana mostró el momento en que el policía estatal abordaba su camioneta blindada, marca GMC Denali, color negro, cuando pasaba por un costado un auto marca VW Jetta, color blanco.Enseguida se apreció que del automóvil se abre una de las puertas traseras, de la que pretendía bajar alguien. Al mismo tiempo el comandante desciende de su camioneta y les dispara, unos segundos después el auto se retira hacia el norte de la ciudad. El enfrentamiento duró alrededor de 41 segundos.El llamado de auxilio movilizó a varias corporaciones; peinaron varias colonias en busca de los fugitivos, pero fueron agentes de la Policía Municipal los que localizaron la unidad y a los presuntos atacantes cuando ingresaban al estacionamiento de un centro comercial de la avenida Tecnológico y calle Broadway.Se informó que del auto descendieron cuatro sujetos, uno de ellos portando un arma larga. No obstante sólo arrestaron a dos, ya que los otros dos lograron huir.En tanto, se “blindaron” las oficinas de la Fiscalía Zona Centro, a donde trasladaron a los detenidos, quienes de acuerdo con el reporte oficial, fueron identificados como Luis Fernando R. G. de 31 y Raúl B. V. de 26 años, con domicilio en esta ciudad.Ambos detenidos fueron trasladados a la Fiscalía en medio de un operativo que incluyó al helicóptero “Halcón Uno”, de Seguridad Pública Municipal.Sobre las revisiones en moteles, se indicó que un grupo de elementos de la Policía Estatal cateó un establecimiento ubicado en el bulevar Fuentes Mares, de la colonia Villa Juárez, pero no se proporcionó más información.En tanto, se precisó que las corporaciones policiacas mantienen un estado de alerta.En una llamada anónima realizada en esta ciudad al número 911 amagó con más atentados en contra de policías y después del llamado otra patrulla y el domicilio de un policía fueron rafagueados en la colonia 20 Aniversario.

