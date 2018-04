Durante 2017 la recientemente creada Secretaría de Cultura gastó un millón 263 mil 476 pesos en viajes nacionales e internacionales realizados por sus funcionarios.Viajes a Austria, París y Nueva York con facturas en las que se incluyen pagos de bebidas alcohólicas y comidas de miles de pesos representan el gasto más alto de viáticos, de acuerdo con una revisión hecha por El Diario a las erogaciones en ese rubro.Austria Galindo, subsecretaria de Cultura en la Frontera, es la funcionaria que tiene el mayor gasto en viáticos, con 134 mil 740 pesos erogados con recursos públicos por 44 viajes realizados durante 2017.Oralia Palos, colaboradora de Galindo como jefa de Departamento de Desarrollo de Empresas Creativas, gastó 91 mil 233 pesos por viajes durante el año pasado, lo que la ubica como la segunda servidora pública con más erogaciones por este concepto.En tercer lugar está Concepción Landa, titular de la Secretaría, quien justificó gastos por 75 mil 457 pesos por viáticos, aunque en su caso se trata únicamente del gasto por los seis meses que lleva al frente de la dependencia, a la que llegó el 4 de julio de 2017.De acuerdo con la información disponible en el apartado de obligaciones de transparencia, la Secretaría de Cultura pagó dos viajes internacionales durante 2017, uno en enero a Nueva York para asistir a la Association of Performing Arts Professionals (APAP), y otro a París y Viena para el Festival Día de Muertos.Al viaje neoyorkino acudieron además de Galindo y Palos, Elizabeth Moreno García, Leonardo Daniel Miranda Cano y Pablo Rodrigo Juárez Mendoza. Entre los cinco funcionarios gastaron 14 mil 992 dólares por viáticos, vuelos, hospedaje y membresías pagadas, lo que al tipo de cambio del Banco de México para enero de 2017 ($21.37) equivale a 320 mil 379 pesos.De acuerdo con las facturas entregadas a la dependencia para la comprobación de gastos, los cinco servidores usaron el dinero público para pagar consumos en restaurantes. El sábado 7 de enero al mediodía, los servidores públicos cargaron al Gobierno del Estado de Chihuahua un ticket en el restaurante del Rockefeller Center que incluyó salmón, órdenes extras de salchichas, tocino, pan tostado, papas a la francesa y, además, cinco mimosas, todo con un costo de 272 dólares.El otro viaje internacional fue del 27 de octubre al 5 de noviembre y tuvo como destinos las ciudades europeas de París y Viena. A ese viaje acudieron Concepción Landa García Téllez, Ana Gabriela de la Cruz Armendáriz y Érika Mireya Mendoza García.Por los diez días del viaje, que de acuerdo con la vocera de la Secretaría, Ana Juárez, también incluyó Eslovenia, la dependencia reportó un gasto de 124 mil 424 pesos.Para ese viaje, las facturas entregadas reportaron, entre otros gastos, compra de chocolates en París y un consumo en un café y pasteles de la capital austriaca por 40 euros, entregado por Landa García Téllez.Ana Juárez dijo que tendría que revisar los gastos y que, en todo caso, corresponde a otras instancias determinar si las compras de chocolates y bebidas alcohólicas se apegan a las medidas de austeridad.“En este caso, que lo revisen las autoridades”, mencionó la vocera al cuestionarle sobre el gasto.Agregó que los gastos de París, en comparación con NY, fueron realizados con mayor cuidado.“Para París sí fue muy recatado el uso de los viáticos y muy estricto. Las observaciones realizadas al gasto de Nueva York sirvieron y se tomaron medidas para ahorrar”, afirmó.Una de las críticas más recurrentes a la Secretaría de Cultura -creada a propuesta del gobernador Javier Corral-, ha sido la falta de pago a proveedores y artistas y el contraste en el gasto de viajes.Perla de la Rosa, actriz, escritora y catedrática de teatro, cuestionó el uso de recursos de la dependencia estatal.“Tú no puedes irte a viajar y estarle diciendo a los creadores que no hay dinero para pagarles. No hay atención, lo que hay es desprecio y desatención, falta de respeto y distancia con los creadores”, afirmó De la Rosa, también directora de teatro y galardonada con la medalla al Mérito Cultural de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda.Hay artistas, aseguró, a quienes la Secretaría de Cultura les debe pagos de 3 mil pesos desde agosto del año pasado.Al respecto, Juárez afirmó que el cambio en la dependencia, de Instituto Chihuahuense de la Cultura a Secretaría, modificó el sistema y los procedimientos para realizar los pagos a los artistas.“La Secretaría ha estado muy atenta de los pagos, los adeudos que tenemos están subidos ya al sistema y aunque no hay certeza de cuándo se realicen por el bloqueo de días recientes, sí están considerados”, mencionó.Mientras la dependencia mantenía, como a la fecha, pagos a creadores de toda la entidad, los viajes seguían sumando.Ana Gabriela de la Cruz, jefa del Departamento de Vinculación, gastó en 2017, además de París, 20 mil pesos para desplazarse por los municipios de Bocoyna, Parral, Guachochi, Guerrero, entre otros. Pablo Juárez Mendoza, sumó más de 60 mil pesos en viajes a la ciudad de Chihua-hua, principalmente, además de su viaje a NYC.Total14 mil 992 dólares(320 mil 379 pesos)5 personasDel 27 de octubre al 5 de noviembreTotal124 mil 424 pesos3 personas

