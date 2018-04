'Pica' Corral a maestros: a Duarte no le alzaron ni una cartulina

“… ni una cartulina le sacaron a César Duarte”, espetó ayer a través de su cuenta de Twitter el gobernador Javier Corral Jurado a los profesores que mantienen un paro y la toma de oficinas públicas desde el martes pasado.El gobernador lanzó el mensaje en la red social al tiempo que giró instrucciones a la Secretaría de Hacienda estatal para que cubra a más tardar hoy los adeudos en salarios que se tienen con los integrantes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).“Instruí a la @SHGobChih para que paguen a maestros interinos y de nuevo ingreso. No se pagarán prestaciones no apegadas a la ley, que lo resuelvan los jueces. La @Snte42 se suma al embate federal y deja sin escuela a 170 mil niños pero ni una cartulina le sacaron a César Duarte”, escribió.La misma postura sostuvo en entrevista con los medios locales ayer: no se van a pagar prestaciones que no procedan conforme a la ley.“Que esto lo determinen los jueces. Son asuntos que vienen desde la gestión de César Duarte pero que no le exigieron ni con el pétalo de una cartulina. Dejar sin escuela a 170 mil niños es irresponsable e inmoral, con la educación no se juega”, declaró.Indicó que el tema de las prestaciones que son demandadas viene desde la aplicación de la Reforma Educativa.“A nosotros nos han parado todas las escuelas primarias del Estado en una medida excesiva de presión política, y lo peor que se puede hacer es utilizar a las niñas y niños para reivindicar prestaciones que están cuestionadas desde el punto de vista legal”, apuntó.Explicó que al sindicato se le ha señalado que aquellas prestaciones que estuvieran pendientes y que proceden conforme a la ley, en el plazo que la reforma estableció para armonizar el viejo sistema prestacional con el nuevo, que fue el 31 de mayo del 2015, “las vamos a reconocer, pero lo que no nos permita la ley no lo haremos”.Subrayó que en el caso de los salarios, se cubrirán los adeudos sin verificar si son justos y corresponden a lo devengado, pero después se revisará.“He instruido para que lo que corresponde a salarios que están pendientes se paguen de inmediato y se entreguen los cheques de inmediato en la ciudad de Chihuahua o en donde estén los profesores y después revisaremos si se hizo un pago indebido pero por ahora la instrucción es que se le pague a todos los maestros”, añadió.Indicó que tras esa medida se llamó al magisterio a suspender la protesta y retomar las clases. (Juan de Dios Olivas / El Diario)