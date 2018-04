Negocian docentes y Gobierno prestaciones

Chihuahua– La tarde de ayer dio inicio la mesa de negociación entre maestros y autoridades de Gobierno para revisar el tema de las prestaciones, así como los pagos pendientes del 31 de mayo de 2015 hacia atrás.El líder de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ever Avitia Estrada, calificó esto como un logro.Sin embargo, también fue enfático al señalar que el paro de labores se mantendrá mientras la negociación dure y será hasta que tengan un documento firmado con fecha exacta para cubrir los adeudos cuando se detenga la movilización.“Reconozco a los funcionarios que tienen abierta la mesa de las negociaciones, pero no nos retiraremos hasta tener la solución con montos y fechas específicas. Hoy inicia la revisión de nuestras prestaciones y aquí estaremos mañana”, dijo.Agregó que el Gobierno se comprometió a respetar las garantías de los maestros para que ninguno sea afectado en sus derechos por este paro, de manera que no habrá descuentos salariales ni sanciones.De igual manera, aseguró que se visualiza una posibilidad real de pago de las prestaciones, aunque dijo no poder hablar mucho al respecto ya que como parte del acuerdo “me pidieron no hacer declaraciones”.Invitó a los presentes a mantener el orgullo y el sentido de pertenencia al órgano sindical, asegurando que sus peticiones no caen dentro de la ilegalidad.“Dicen los funcionarios de Educación que le apuestan al encono de la sociedad en nuestra contra que estamos pidiendo cosas ilegales, ¿pero acaso no es ilegal no pagar a los empleados?, ¿no brindar servicio médico por falta de pago, regatear las prestaciones”, dijo.