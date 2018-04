Juntan firmas para destituir a secretaria de Cultura

Chihuahua– A través de la plataforma digital change.org se juntan firmas digitales para respaldar posicionamientos y en este caso, es para pedir la destitución de la secretaria de Cultura, María Concepción Landa, a quien algunos artistas acusan de no pagarles y maltratarlos como si mendigaran.De acuerdo con diversos testimonios vertidos en la plataforma, en el perfil creado el martes pasado y que ya lleva 164 firmas, cientos de artistas han sido afectados con el pago de sus sueldos o trabajos por encargo, en algunos casos desde hace diez meses.Según la explicación que dio la funcionaria, es que los artistas no cuentan con registro fiscal, y sin factura no se puede generar el pago, lo que complica que se les entreguen los recursos.Sin embargo, los quejosos desmintieron que el problema sean las facturas, pues sí las han presentado y aún así no les han pagado, aun cuando la dependencia cuenta con un presupuesto aproximado a los 200 millones de pesos, además de que consideraron deplorable la actitud de Landa hacia los profesionales de la cultura.En la petición de firmas, se destaca: “Soy músico profesional y cada vez que realizaba un trabajo para la secretaría de Cultura de Chihuahua tenía que dar muchas vueltas a las oficinas, pidiéndoles que me pagaran. Tardaban muchos meses, me daban excusas y sentía todo el tiempo que les estaba rogando. Yo vivo de mi trabajo, no me puedo dar el lujo de estar esperando a ver cuándo pagan, por eso a mi pesar, decidí no invertir mi tiempo con ellos.“Ahora me entero que mis compañeros músicos, profesores de orquestas y bandas sinfónicas de niños y jóvenes de Chihuahua llevan 10 meses sin cobrar su sueldo... Además me contaron que tienen que pagar por trabajar porque los obligan a inscribirse como personas morales donde pagan una cuota anual de mil 500 pesos”.El músico agregó que Landa los llama artistas informales, lo que criticó debido a que los trata como si fueran vendedores ambulantes o anduvieran pidiendo una moneda.