Mantienen toma del Centro de Chihuahua

Chihuahua— Entre la incertidumbre ante un posible desalojo con la fuerza pública y las declaraciones del riesgo de despido o aplicación de sanciones por parte del secretario de educación, los maestros de la Sección 42 enfrentaron la segunda jornada de protesta por la falta de pago de prestaciones y salarios pendientes desde el 2015.Calles, plazas y explanadas de edificios del centro histórico se vistieron de verde y naranja por segundo día consecutivo, con docentes que reclaman la remuneración por su trabajo y el reconocimiento de sus logros sindicales. Algunos amanecieron allí, otros arribaron a temprana hora para hacer el relevo de la guardia buscando mantener por lo menos 500 personas por turno.“No vaya a ser” –dicen en corto– haciendo referencia a un posible desalojo mediante la fuerza pública.En las primeras horas de la mañana se permitió la entrada a personal de la Secretaría de Hacienda, decisión que molestó a quienes resguardaban la puerta y no pudieron evitar un par de gritos de reclamo: “estamos aquí desde ayer”, “no es justo”.La respuesta llegó desde el templete, “hay que trabajar datos acordados desde el martes, por eso entran pero no entrará nadie más”; la inconformidad se manifiesta de nuevo pero se sofoca con un “podemos hablarlo en corto”. El silencio se hace presente por unos instantes.Los discursos vuelven en la voz de un grupo de adultos mayores que llegan a demostrar su apoyo y aprovechar “la recta” para reclamar la desatención de la que aseguran son objeto, no hay nada para ellos ni siquiera las despensas obligatorias, dicen.“La educación antes era una prioridad, ahora el Gobierno desprecia la educación pública”, asegura el orador arrancando aplausos y es quizá eso, la efervescencia, lo que le hace ir más allá y asegurar que “ustedes no lo saben pero en educación hay nóminas secretas, parentela de parásitos y aviadores”, lo que hace resurgir los gritos.Da nombres, un listado de personas y dependencias y quiere seguir pero el tiempo al micrófono se acaba. El representante de los adultos mayores resume y asegura que el desprecio oficial por la educación va asociado con la privatización.“Hay que estar alerta porque quieren favorecer la educación privada de la cual ellos hacen un negocio”, insiste y termina con un recuento de las promesas incumplidas, del nepotismo, de los viajes y los juegos, el aumento de la burocracia y los impuestos.Los manifestantes se ven por todas partes, en las calles, en las banquetas, bajo los árboles o las lonas. Los rayos del sol se intensifican y hay que buscar la manera de protegerse para seguir con el reclamo.Las madres de familia se hacen presentes, manifiestan su apoyo a los maestros; luego sus hijos también hacen lo propio, suben al templete, toman el micrófono e invitan a sus profesores a seguir.El informe oficial de media mañana no es alentador: “no hay acuerdo”.Los teléfonos celulares son tantos como personas hay en el lugar. Las declaraciones de Pablo Cuarón respecto a un posible despido de maestros corren como reguero de pólvora a través de las páginas de internet, brincan los whatsapp y las expresiones de duda emergen en algunos: “Hasta cuándo iremos a estar aquí”, “Será que pueden corrernos”, se preguntan.La respuesta llega, “no lo permitiremos” asegura el líder sindical pero la duda flota en el ambiente.Pasadas las 12:00 se anuncia la llegada de la caravana “Paquimé” proveniente del noroeste. Alrededor de 60 vehículos con un promedio de 5 personas cada uno, arriban al lugar, provenientes de Janos, Ascensión, Zaragoza y Nuevo Casas Grandes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.