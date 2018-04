Narran terror en vuelo

Nueva York– La situación era sombría a bordo del vuelo de Southwest.Cerca de 20 minutos después de que el vuelo partiera de Nueva York, los pasajeros dicen que escucharon algo que sonó como una explosión. La emergencia de la falla de un motor parecía haber destrozado una ventana en el avión. Y lo que fue peor es que una pasajera fue succionada por el espacio que dejó el vidrio roto.En esos momentos turbulentos con las máscaras de oxígeno colgando en la cabina y los pasajeros luchando para salvar la vida de la mujer, no hubo pánico en la voz de la piloto del vuelo 1380 de Southwest Airlines.El nombre de Tammie Jo Shults no ha sido revelado oficialmente por la aerolínea, pero los pasajeros que iban en el avión la identificaron como la piloto. Muchos de ellos la elogiaron por cómo manejó la situación de emergencia este martes.En el audio del control de tráfico aéreo, una piloto hablaba calmada y lentamente, describiendo la emergencia que estaba ocurriendo a más de 30 mil pies de altura; todo esto mientras trataba de aterrizar un avión dañado que estaba sufriendo una falla del motor.“Tenemos una parte de la aeronave desaparecida”, le dijo la piloto al centro de control aéreo.Mientras hablaban brevemente sobre el aterrizaje de emergencia que tendría que hacer el avión en Filadelfia, la piloto preguntaba con naturalidad: “¿Podrían tener un equipo médico que nos recibiera también en la pista? Tenemos pasajeros heridos”.El controlador de tráfico aéreo respondió: “Pasajeros heridos, ok. ¿Y está su avión físicamente en llamas?”. “No, no está en llamas”, respondió ella. “Pero hay una parte desaparecida. Dicen que hay un hoyo y que alguien se salió”.El controlador de tráfico aéreo respondió: “Um, lo siento. ¿Dijiste que hay un hoyo y que alguien se salió? No importa, Southwest 1380, lo solucionaremos”.El avión cayó de una altitud de 31 mil 684 pies a solo 10 mil pies en poco más de cinco minutos, según información de FlightRadar24.com.El avión descendió de manera precipitada, dijo el pasajero Kristopher Johnson, pero la piloto recobró el control e informó a los pasajeros que el avión se dirigía hacia Filadelfia.Otro pasajero, Marty Martínez, dijo que escuchó “Prepárense para aterrizar. Prepárense para aterrizar”.Fue un aterrizaje duro, según el pasajero, y como las cosas aún eran tan caóticas, no estaba seguro si el avión iba a chocar.“Todo fue increíblemente traumático, y finalmente cuando… nos detuvimos, por supuesto toda la multitud estaba en lágrimas y la gente lloraba y nosotros solo estábamos agradecidos por estar vivos”, dijo Martínez.La pasajera Kathy Farnan dijo que la tripulación sabía qué hacer y mantuvieron a todos los pasajeros calmados.“La piloto era una veterana de la Marina”, dijo Farnan a CNN. “Ella tenía 32 años de servicio… una mujer. Y era muy buena”.Cuando todo terminó, la piloto salió de la cabina y los abrazó a todos, diciéndoles “Todos ustedes hicieron un gran trabajo. Hicieron un buen trabajo”, dijo la pasajera Amy Serafini.

