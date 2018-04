Chihuahua— El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través del área jurídica se alista para defender a los maestros de un posible despido o sanción, por la suspensión de labores, señalaron líderes sindicales, luego de las declaraciones del secretario de Educación, Pablo Cuarón, respecto a esa posibilidad.“Es una situación que ya está revisando el CEN, es una cuestión importante y delicada pero lo más delicado es que en una expresión del gremio, se recurra a este tipo de amenazas cuando el propio Gobierno ha recurrido a una marcha por todo el país sin que se despida a nadie ni se hagan descuentos a ningún funcionario.“El gobierno no procedió en contra de ningún servidor público, nosotros también somos servidores públicos y nos representa una grave y gran contradicción recibir este tipo de amenazas”, señaló el SNTE a través de su portavoz, Juan Carlos Terrazas.Indicó que han tomado nota de las declaraciones que Pablo Cuarón ha emitido de manera reiterada intentando amedrentarlos.“Las declaraciones del secretario, lejos de buscar un punto de encuentro beligerantemente está cuestionando a los maestros y además está tratando de amedrentarnos. Nosotros hemos demostrado la voluntad para abrirles las instalaciones de la recaudación para que funcionarios de hacienda pudieran ingresar, revisamos la posibilidad de que 4 funcionarios de educación hagan lo mismo en su área pero ante amenazas de esta naturaleza debemos reconsiderarlo”, apuntó.En este contexto, Terrazas aseguró que habrán de recurrir a todos los elementos jurídico-legales para atender cualquier situación que se presente.Terrazas dijo que confían en que no se dé un desalojo. “Las presiones han sido mediáticas a través de las expresiones de Cuarón”, expresó y agregó que “hasta este momento no hay avance en la fecha de pago”. (Salud Ochoa)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.