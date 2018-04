Anuncia gobernador en Senado foro nacional en mayo

El gobernador panista Javier Corral Jurado organizará en Chihuahua un Encuentro Nacional Anticorrupción para debatir “el desvío duartista y los casos más emblemáticos de corrupción política e impunidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”.El anuncio fue hecho ayer en el Senado de la República, en la ciudad de México, junto a legisladores como Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Educación con Carlos Salinas de Gortari.“Será un encuentro nacional en el que se evidenciará públicamente el nivel de impunidad que ha llegado a niveles demenciales en el presente sexenio y se plantearán con claridad los retos que México requiere para la transformación política”, dijo Corral.La coordinación de comunicación social del gobierno del estado no tuvo ayer información sobre el costo de la organización del foro, previsto para realizarse los días 18 y 19 de mayo en Chihuahua.En un comunicado, el gobierno reportó que analizarán casos de corrupción como la compra de la residencia conocida como la “Casa Blanca” de Peña Nieto; los contratos de la constructora española Obrescón Huarte Lain (OHL) en el Estado de México y el hundimiento de un paso exprés en Cuernavaca, Morelos, entre otros.La actividad es una de las 10 acciones anunciadas por el Gobierno del estado como parte de la campaña “justicia para Chihuahua”, con la que se busca extraditar al ex mandatario priísta César Duarte Jáquez, que se encuentra prófugo.“No sólo chicanean el proceso de extradición de César Duarte, lo protegen y, como ustedes saben, la propia Procuraduría General de la República lo ha exonerado de varias de las acusaciones”, dijo Corral ayer.Otras actividades anunciadas como parte de la campaña son una gira por el estado, el envío de “misiones” a otras entidades del país y a Estados Unidos para promover la exigencia de detención del priísta, además de una petición en la plataforma Change.org, entre otras.

