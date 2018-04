Corral debe mantenerse al margen: PRD

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Granados, advirtió que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe mantenerse al margen del proceso electoral en curso.El partido del Sol Azteca tuvo ayer la visita de su dirigente nacional, que vino a fortalecer la estructura en un estado en el que los números no han sido muy alentadores, después de que una parte de la militancia se mudó a las siglas del partido Morena.“Somos respetuosos de las decisiones soberanas de cada una de las entidades, legalmente el gobernador tiene que estar al margen del proceso electoral y tendrá que respetar la ley para evitar caer en un tema que viole el proceso.Dijo que aunque su partido respeta la autonomía de los gobiernos locales, es necesario recalcar que los gobernates deben apegarse la ley para no interferir en las próximas elecciones.“(…) Hemos pedido a la Federación que se respete la soberanía de las entidades, que se tenga diálogo de coordinación institucional y donde exista un esquema de señalamientos, que sean las autoridades las que investiguen y solucionen los casos de corrupción”, agregó más tarde en un evento partidista.El domingo pasado, fueron repartidos paquetes de sombrillas, camisetas, gorras y banderas con la leyenda #JusticiaParaChihuahua, durante la asamblea informativa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.Con alrededor de 25 mil militantes que tiene en Chihuahua, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) asegura que ganará una diputación federal y se adjudicará hasta 11 municipios en toda la zona serrana del estado, en las elecciones próximas.“Venimos a reforzar a nuestro partido, a volver a generar consensos, presencia, que gane nuestro candidato a diputado por el Distrito 2”, afirmó Granados, quien vino a “empujar” la figura del aspirante a esa demarcación electoral bajo la coalición Por México al Frente, Javier Mendoza.En entrevista con El Diario, el dirigente nacional del partido del Sol Azteca dijo que es hora de que el partido vaya en ascenso.“El partido sufrió una crisis muy importante, pero el ánimo que advierto es de acuerparnos y generar presencia”, aseguró.La crisis que vive el sol azteca no es única de Chihua-hua, señaló.“En Baja California Sur fuimos gobierno y ahora estamos peleando una regiduría. No hicimos partido, dejamos las cosas abandonadas”, lamentó.En conferencia de prensa con el abanderado de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el líder estatal del PRD, Pável Aguilar, dijo que tienen en Chihu-ahua 25 mil militantes, por debajo de los 30 mil que ha sido la cifra histórica de la institución de izquierda.Aun así, Aguilar aseguró que van a llevarse la victoria en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa López, Temósachic y Manuel Benavides”, entre otros.

