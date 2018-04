Precisiones a la 'Carta aclaratoria'

1.Los datos de la nota referida no son falsos, son los informados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado (SCOP), que brindó la información como una respuesta a la solicitud de información con folio 033242018 y que puede ser consultada en la página de Infomex Chihuahua.Se ha vuelto costumbre para este gobierno negar la información oficial entregada vía transparencia cuando los datos se usan para algún trabajo periodístico. Cuando en mayo del año pasado se publicó el costo de las audiencias públicas, el Gobierno del Estado emitió a través de un comunicado y de espacios en radio que los datos eran falsos, a pesar de que la información se obtuvo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Sucedió lo mismo cuando se difundió que el gobernador había utilizado un avión oficial para trasladarse a Mazatlán en fin de año, nuevamente con información oficial, ahora de la Secretaría de Hacienda.2.El encabezado sí corresponde al texto, pues expresa que la dependencia referida ha gastado únicamente 18 millones de pesos en obra pública en Juárez, siempre de acuerdo con los datos entregados por el Gobierno estatal.3. La nota se refiere únicamente a la inversión de la SCOP en el Municipio. Señala en la carta aclaratoria que otras secretarías están ejerciendo y ejecutando obras públicas, lo cual sería una abierta violación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues en el artículo 30 establece que le corresponde a la SCOP dirigir, coordinar y la *ejecución* de programas de obra, así como *ejecutar* y conservar las obras. Los organismos desconcentrados ejercen presupuestos autónomos al presupuesto del Gobierno del Estado, eso es algo que no se incluye en el Especial porque sería falso hacer comparativos con presupuestos de entidades distintas.4.El programa Escuelas al 100 es federal (del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa), uno de los programas insignia del priista Aurelio Nuño, y que pretende rehabilitar 33 mil escuelas en todo el país con 50 mil millones de pesos a través de un programa de deuda a 25 años. Beneficia a 929 escuelas en el estado y tiene un presupuesto federal de más de mil 900 millones de pesos para el estado. Es falso, por lo tanto, que ese monto sea de inversión estatal, que es el rubro al que se refiere la nota.5.Si es veraz, como usted afirma, que se realizaron 361 obras y la SCOP es la encargada de ellas según la ley, ¿por qué no las informa?, ¿No está haciendo bien la dependencia su trabajo o es acaso que su ejercicio no es transparente?6. En primer lugar, las universidades tienen personalidad, patrimonio y presupuestos propios, la nota sólo se refiere al recurso del Gobierno del Estado. Incluir la erogación de las universidades refuerza que del presupuesto estatal propio no hay recursos para Juárez.7. Se habla de obras “consideradas”, ¿se trata entonces de obras futuras? Porque entonces, no son parte de la inversión ya realizada, que es a la que se refiere el trabajo. La nota parte de información dura entregada por la SCOP, donde no aparecen esas obras como ejecutadas.8. De nueva cuenta, la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) tiene personalidad, presupuesto y patrimonio propio. El reportaje se refería a montos ejecutados por el Gobierno del Estado con su presupuesto anual de 60 mil millones de pesos.9. El Especial no es falso, si la información es falsa es la que dio Obras Públicas. Y el monto informado como ejercido sólo suma 18 millones. No hay evidencia de que hayan invertido 132 millones. Aun así la suma de 132 millones es muy baja, si sólo tomamos en cuenta lo que se ingresa en Juárez por revalidación con más de 500 mil vehículos.10. La consulta se hizo por Transparencia precisamente para dar la nota con precisión. La SCOP informó de muchas menos obras, esto demuestra opacidad si realmente hay 50 obras, pues no se informó de ellas en la respuesta emitida por la dependencia el 9 de abril de este año. Por lo que hace al Parque Central, dicen que se han gastado 8 millones 250 mil 94.94 mientras Ramón Galindo, subsecretario de Gobierno en Juárez, hace unos días decía que eran 20 millones.11. Es falso que se haga la mezcla de peras con manzanas. El coordinador de Comunicación, Antonio Pinedo Cornejo pretende mezclar peras con manzanas, metiendo obras desarrolladas por el Gobierno Federal o por organismos con presupuestos propios, que no pueden compararse con lo ejercido por el Gobierno del Estado.12. Los 15 mil millones de pesos que, se informa ahora, tiene reportados la Secretaría de Hacienda estatal no son objeto del reportaje, sino el monto ejercido por el Gobierno Estatal en obra pública en Juárez, únicamente.13. Aunque el objeto del reportaje no era la inversión pública, sino exclusivamente la obra pública, resulta muy menor un presupuesto de inversión de 542 millones para Juárez –el municipio más poblado del estado y el que más recauda–, de un presupuesto anual de 60 mil millones.14. El objeto del trabajo periodístico era sobre las obras públicas desarrolladas en el Municipio de ajuste por la SCOP, no sobre los recursos que por obligación legal debe invertir el Estado en participaciones o en Fortaseg, esto sí es mezclar peras con manzanas.15. El especial dice que la inversión en obra pública del gobierno de Javier Corral en Juárez es de 18 millones, lo que el propio Gobierno informó, no era sobre gasto corriente u operativo. Eso también es mezclar peras con manzanas.16. Nuevamente, se pretende abultar los montos reales de inversión en obra pública del Gobierno del Estado en Juárez, pues la Junta Municipal de Agua y Saneamiento es una entidad con personalidad, patrimonio y presupuesto propios; lo mismo que ya se había dicho respecto de Coesvi y Universidades, si alguien pretende mezclar peras con manzanas, es la nota que, a costa de no evidenciar el ínfimo monto de inversión del gobierno, suma cuanto recurso sea posible, aunque no le corresponda1.-¿Por qué no informa de todas las obras?, ¿no las está ejecutando la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado?, ¿se viola el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo?2.- ¿Por qué informan como propias las obras de un programa federal como el de Escuelas al 100?3.- ¿Por qué informa la SCOP que las diferentes obras del Parque Central han sumado ocho millones de pesos de gasto, mientras Ramón Galindo dice que son de 20 millones?, ¿Quién miente?4.- Insisten en mezclar obras ejecutadas con presupuestos autónomos al del Gobierno, lo cual no es posible.