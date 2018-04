Chihuahua— Más de 8 mil maestros pertenecientes a la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieron labores ayer y tomaron oficinas de la Secretaría de Educación, así como las Recaudaciones de Rentas en por lo menos 7 ciudades del estado.El movimiento magisterial dejó sin clases a unos 170 mil estudiantes en el estado, informó el dirigente Ever Avitia el lunes.Desde las 7:00 de la mañana un grupo de aproximadamente 300 docentes inconformes arribó al centro de la ciudad, para apostarse en los accesos de los edificios Héroes de la Revolución y Héroes de la Reforma para impedir el acceso a los empleados de las dependencias tomadas.De manera simultánea actuaron igual en los municipios de Ciudad Juárez, Casas Grandes, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.Posteriormente un contingente de maestros –incluyendo jubilados– marchó desde las instalaciones de la Sección 42 hacia Palacio de Gobierno.Eran alrededor de 4 mil personas encabezadas por líderes y exlíderes sindicales, quienes enviaron un mensaje a los agremiados invitándolos a mantenerse unidos y evitar caer en provocaciones.El representante de los maestros, Ever Avitia, dijo que la movilización y suspensión de labores será permanente hasta tener una respuesta positiva por parte de la autoridad y que los pasos a seguir se decidirían de manera colegiada para proteger la seguridad, integridad y el aspecto laboral de los maestros.“Aquí en Chihuahua somos 4 mil 812 personas y en las regiones participaron todos los centros de trabajo incluso en la Sierra y la barranca, porque vemos que es necesario que los funcionarios entiendan que tienen que resolver en lugar de confrontar”, dijo.Agregó que en el movimiento hay maestros de todos los partidos “porque esto no es un evento político sino por la dignidad magisterial y por el rescate de las prestaciones pendientes, las que escudados en la ley de servicio profesional docente no las quieren pagar”, expresó.Posteriormente, al acompañar a la caravana proveniente del sur del estado, conformada por alrededor de 200 maestros de Allende, Parral y Balleza, Avitia dijo que a pesar de haber sostenido una reunión con representantes de la parte oficial, no se había llegado a ningún acuerdo.Sobre un posible desalojo haciendo uso de la fuerza pública, Avitia reiteró la importancia de seguir manteniéndose en calma.“El magisterio estatal no se merece el uso de la fuerza pública porque es un grupo que ha servido a la comunidad”, dijo. (Salud Ochoa)

