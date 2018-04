Paro deja sin clases a 90 mil

Más de 90 mil alumnos de 200 escuelas ubicadas en Juárez, el Valle y Ahumada, quedarán sin clases desde hoy ya que 3 mil maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestarán por la falta de pagos y prestaciones a algunos de sus afiliados, según datos oficiales y de la organización magisterial.A nivel estatal, más de 16 mil docentes abandonarán las aulas y saldrán a las calles a manifestar su inconformidad por el impago que se arrastra desde el 31 de mayo de 2015.La afectación en todo el estado será más de 200 mil alumnos que acuden a mil 50 escuelas del nivel básico, ya que saldrán a la protesta alrededor de 16 mil maestros, según los datos del SNTE.Ante el anuncio del paro de labores, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, emitió un comunicado en el que minimiza la protesta y el incumplimiento a los maestros.“Son muy pocos los casos pendientes de pago: son 179 de los 14 mil 329 profesores del sistema de educación básica, que equivale al 1.2% de este universo y además su pago está programado para el mes de mayo”. Existen otros 131 casos que estamos revisando con el sindicato, porque la información no es precisa”, indica el comunicado.El secretario general de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada, aseguró que sólo defienden sus derechos laborales ya que resulta evidente que la voluntad manifestada por el gobernador no es acatada por sus funcionarios.“De antemano pedimos disculpas a los padres de familia por defender nuestros derechos, pero no nos dejan otra opción que manifestarnos”, subrayó.Respecto al pago que esta quincena se haría a los profesores, Avitia indicó que será hasta hoy cuando se tenga un listado real de cuántos recibieron su salario como debe ser.Apenas el pasado 11 de abril, la Secretaría de Educación y Deporte aseguró que en mesa de trabajo con secretarios de las delegaciones de regiones Centro, Centro-Sur y Noroeste, de mil 48 casos que se revisaron como pendientes de pago, en el primer bimestre del año se efectuó la dispersión de recursos a 397, mientras que durante la segunda quincena de marzo se realizaron 45 pagos totales y 122 anticipos.Asimismo, se informó que en la primera quincena de abril se tendrían 93 pagos totales y 120 anticipos de sueldo. En el último caso, se regularizarían durante las dos quincenas subsecuentes.En total, según la Secretaría, se cuenta con 777 casos con pagos confirmados para los trabajadores del Subsistema Educativo Estatal, ya sea pagos totales o anticipos de sueldo.De igual manera, aseguró la dependencia, 94 casos se encuentran en la última fase de revisión en la Secretaría de Hacienda, mientras que otros 85 son revisados por el área administrativa.Cuestionado al respecto, Avitia dijo no entender el engaño hacia los profesores. “No entiendo a veces las declaraciones de la Secretaría de Educación, engañan a los compañeros recibiéndolos y mostrando listados que ya habían salido. Nosotros con prudencia revisaremos los listados y este martes se tendrá el dato exacto”.Pega en JuárezJudith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que el paro de labores de maestros afectará a por lo menos 90 mil estudiantes de nivel básico en la región, que comprende el Valle de Juárez, Ciudad Juárez y Ciudad Ahumada.Indicó que los 3 mil maestros afiliados a la Sección 42 del SNTE dan clases en unas 200 escuelas que serán las afectadas.“Vamos a participar en este paro indefinido hasta que Gobierno sea capaz de solventar por la vía legal todos los compromisos que tiene con los docentes, que deben de estar plasmados por medio de un código administrativo, cosa que en su momento no se hizo. No es que tratemos de desestabilizar a nuestro gremio”, dijo Rigoberto Castillo, agremiado al SNTE 42 y director de la Escuela Secundaria Estatal 3002.Ayer, en ese plantel que será uno de los que hoy permanecerá vacío, fue entrevistada también Leslie Cruz, presidenta de la Sociedad de Padres Familia, quien dijo que los padres y madres de familia estaban a favor de esta acción.“Hemos platicado y estamos de acuerdo, es incluso por el bien de nuestros hijos. Queremos que les paguen, ya es mucho tiempo y les daremos el apoyo que necesiten”, dijo, aun cuando admitió que esto traería algunas complicaciones en las rutinas diarias familiares.En el comunicado, el secretario de Educación y Deporte señala que se están revisando las prestaciones.“En cuanto a las prestaciones que se exigen a esta administración, no obstante, que debieron haberse exigido al anterior gobierno, hemos estado dispuestos, en todo momento, a revisar aquellas que estuvieran pendientes y legalmente correspondan hasta antes del 31 de mayo de 2015, plazo que fijó la Ley General del Servicio Profesional Docente para armonizar el anterior sistema prestacional con el nuevo”, señala Cuarón Galindo en el documento.“Sobre las prestaciones que se nos exigen, posteriores al plazo establecido por la Reforma Educativa del 2013, el Gobierno del Estado ha señalado que legalmente no son procedentes”, afirma el funcionario estatal.“Entendemos también el contexto político en el que la dirigencia sindical de la Sección 42 decide tomar estas acciones y lamentamos que la afectación más grave recaiga en la niñez chihuahuense y los llamamos a conciencia y reflexión para que retomen la vía del dialogo que nunca habíamos suspendido”, añade. 