Asesinan al activista 'Lucas el de Madera'

El activista social Luis Carlos Gutiérrez, mejor conocido como “Lucas el de Madera”, fue asesinado la noche del lunes pasado cuando se dirigía a la reunión semanal del Grupo de Resistencia Civil de Madera. Su cuerpo con múltiples heridas de bala fue localizado a bordo de un vehículo el cual quedó varado por la carretera de Madera a Nahuerachi.Según el reporte oficial, la víctima estaba a bordo de un auto Nissan, Altima, color gris, matrícula EJT-4655 que presentaba impactos por proyectiles de arma de fuego en el vidrio y la puerta del conductor. En el lugar, personal de Servicios Periciales embaló 9 casquillos percutidos calibre 7.62x39 milímetros.Familiares de la víctima identificaron el cuerpo y aseguraron que un día antes, Luis Carlos Gutiérrez salió de su domicilio y ya no regresó, ni siquiera tuvieron contacto telefónico con él.“Lucas el de Madera” gozaba de alto prestigio en la región por involucrarse en causas sociales y pugnar en favor de los más desprotegidos. Era miembro fundador de la asociación civil Madera Unido.Antes de que las autoridades informaran oficialmente de su muerte, fue a través de las redes sociales como se difundió y condenó el crimen.Precisamente la herramienta de Facebook era la plataforma utilizada por Luis Carlos Gutiérrez para promover causas sociales y condenar la indiferencia gubernamental.Horas antes del homicidio, “Lucas” había convocado el lunes a la sociedad para una colecta de medicamentos para entregarlos a la población de escasos recursos.Ese mismo día, también a través de la red social, condenó la entrega de gorras, playeras y sombrillas en el mitin que encabezó el gobernador Javier Corral Jurado.“Así síguele Corral, en verdad das lástima. Como no gastas de tu dinero, no de lo del pueblo”, publicó Luis Carlos Gutiérrez.Al respecto, Susana Prieto, abogada y compañera de lucha de “Lucas”, compartió en redes sociales un video en el que condenó el artero crimen y pidió a la sociedad y organizaciones civiles, levantar la voz para exigir justicia, de igual modo mostró su repudio a la impunidad que se ha posicionado en Chihuahua y se ha convertido en un cáncer.Comentó que “Lucas” siempre se distinguió por apoyar a quienes menos tienen y emprendió diversas actividades altruistas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.A su vez, se generó información en el sentido de que Luis Carlos Gutiérrez era candidato independiente, sin embargo, se precisó que había participado en el proceso electoral en busca de la candidatura a síndico municipal en Madera, por el partido de Morena.Así lo confirmó el dirigente estatal Martín Chaparro, pero con los acuerdos establecidos en la alianza con los partidos Encuentro Social y Partido del Trabajo, la candidatura se asignó a otro aspirante.La Fiscalía Zona Occidente sólo informó que realiza las indagatorias correspondientes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.