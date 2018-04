Reclaman prestaciones para 920 maestros

Chihuahua— Con una lista en mano de 920 nombres de maestros que no reciben el pago de prestaciones, el líder de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia, rechazó las declaraciones del secretario de Educación Pablo Cuarón respecto a que sólo faltan 179 docentes de recibir su pago.Agregó que no existe disposición del estado para resolver el conflicto, pues a pesar de que el pasado lunes tuvieron una mesa de negociación y acordaron retomarla ayer a las 10 de la mañana, minutos antes de esa hora la reunión fue cancelada.“Hoy amanecimos indignados como magisterio, la voluntad del gobernador no se ve traducida en las palabras del secretario de Educación que dice que no se le debe a nadie”, dijo Avitia y pidió a los presentes que levantara la mano todo aquel que tuviera pendiente algún pago –de salario o prestación– a lo que los docentes respondieron.“Lo está negando, provocando el enfrentamiento entre magisterio y sociedad; eso no lo vamos a permitir”, indicó el orador, y arrancó el grito de “unidad, unidad, unidad” a los presentes.“También dice que no queremos dialogar pero el lunes a las 10:30 estuvimos en la oficina del coordinador de política y gabinete del estado, trazamos una ruta de revisión en diferentes rubros. El acuerdo fue que hoy a las 10:00 continuaríamos las pláticas y ya nos cancelaron. ¿De quién es la disposición entonces, del SNTE o del gobierno?” cuestionó y el grito de “SNTE, SNTE, SNTE”, se escuchó de nuevo.Finalmente Avitia hizo un llamado al gobierno a mantener el diálogo y a los maestros pidió no caer en juegos “perversos”.“En épocas electorales nos acusan de eventos electoreros. Aquí en esta plaza emblemática para el estado están los trabajadores de la educación con todos los gustos políticos electorales, no de uno solo, y el día que salgamos avante de esta lucha aquellos supervisores, inspectores y compañeros que no la apoyen también serán beneficiados”.