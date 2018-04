Casi 5 mil chihuahuenses que omitieron recoger sus credenciales para votar se quedarán sin la posibilidad de participar en las elecciones de julio, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).Ever Haro Guillén, coordinador de Comunicación Social de la Junta Local del INE, dio a conocer preliminarmente que 4 mil 791 credenciales no fueron reclamadas por los ciudadanos, por lo que pasarán a ser resguardadas en una bóveda de seguridad.Del total, mil 696 (35.39 por ciento) corresponden a los distritos electorales cuya sede es Ciudad Juárez, comentó el portavoz con base en datos de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE.Se trata de 280 en el distrito 01; 617 en el 02, 431 en el 03 y 368 en el 04, dio a conocer Haro Guillén.“El resguardo se realizará el próximo lunes, en presencia de la representación de los partidos políticos aquí, en la ciudad de Chihuahua”, declaró.De acuerdo con el portavoz, los documentos se resguardan conforme a lo que establece la ley con el fin de ofrecer la certeza de que no será utilizados de forma indebida en la jornada electoral.El plazo para obtener, renovar o actualizar la credencial para votar venció el 31 de enero del año en curso, día en que los módulos permanecieron abiertos hasta la media noche para atender a la gente que acudió de última hora a realizar el trámite.El tiempo que el INE ofreció para recogerla una vez tramitada venció el pasado lunes, por lo que quienes no la recogieron tendrán que ir por ella después de las elecciones del 1 de julio.En días pasados, el Instituto dio a conocer que aun cuando una persona cuente con una credencial, al solicitar una actualización o reposición esta mica antigua deja de ser útil para ejercer el derecho al voto.Lo anterior, en virtud de que al iniciar el trámite, el registro es dado de baja temporalmente de la lista nominal de electores y sólo puede ser reincorporado en el momento en que la ciudadana o el ciudadano reciba el nuevo documento.

