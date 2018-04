Carta aclaratoria

En relación a la nota intitulada “Castiga Corral a Juárez; gasta sólo 18 mdp en obra” publicada como nota principal en la primera página de El Diario de Juárez el viernes 13 de abril de 2018, me permito solicitarle la publicación de la siguiente aclaración en el mismo espacio, en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6. Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica.La nota maneja datos falsos y presenta de manera inexacta comparaciones de gasto en Ciudad Juárez en relación al presupuesto estatal.En primer lugar, el encabezado no corresponde a lo informado en la propia nota, con independencia de la veracidad de los datos.El encabezado refiere a un supuesto gasto de “sólo 18 mdp en obra”. La nota señala esa cifra en relación a lo gastado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, sin considerar inversiones y obras que se ejercen y se ejecutan desde otras secretarías y organismos desconcentrados de Gobierno del Estado, a través de distintos fondos y programas.Una sola obra en uno solo de esos programas representa un monto mayor de inversión en relación a la cifra manejada en la nota. En la Universidad Tecnológica Paso del Norte, dentro del programa de Escuelas al Cien, se invirtieron 20 millones 918 mil 237.88 pesos.En ese mismo programa, para un auditorio en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez se destinaron 17 millones 643 mil 156.36 millones de pesos. En total, en año y medio de la actual Administración se iniciaron en Juárez 45 obras dentro de Escuelas al Cien con una inversión global de 49 millones 834 mil 315.38Únicamente en el 2017, se realizaron en Juárez 361 obras con distintos esquemas y composición de recursos estatales, federales y de organismos descentralizados por un total de mil 052 millones 120 mil 448 pesos.Ahí se incluyen la construcción de un edificio de tres pisos en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con una inversión de 42 millones 240 445 pesos y la obra en curso de otro edificio para la extensión de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Juárez, por 41 millones 425 mil 558 pesos.También están consideradas importantes inversiones 100 por ciento estatales en obras de Salud, como los 6 millones 983 mil 132 pesos en el Hospital General o los 9 millones 885 mil 015 pesos en obras del Hospital de la Mujer.Además destaca la inversión estatal de 9 millones 999 mil 841 pesos del programa “Pintemos Juárez” ejecutado por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).Pero aun si se hablará exclusivamente de un gasto en obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la información de los 18 millones 537 mil pesos de inversión manejada en la nota, es falsa.Las obras terminadas y en proceso ejecutadas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera en Ciudad Juárez alcanzan 132 millones 189 mil 886.20 pesos, en lo que va de la actual Administración.Ese total abarca 50 distintas obras, varias de ellas son construcciones nuevas o rehabilitaciones de centros comunitarios. Dentro de esa inversión hay importantes obras en curso, como la remodelación del Parque Central Poniente, con 8 millones 250 mil 724.94 pesos.Por otra parte, en el sumario de la nota y en el segundo párrafo, erróneamente se hace una comparación en porcentaje del supuesto gasto de Obras Públicas en Juárez, en relación a todo el presupuesto anual del Gobierno del Estado, presuntamente ejercido en un año y medio de la actual gestión. Es decir, no compara gasto de obra en Juárez con gasto de obra en todo el estado. Dicho coloquialmente: mezcla peras con manzanas.La conclusión a la que llega el periódico al afirmar que la inversión destinada a Juárez representa apenas el 0.02 por ciento de los 90 mil millones de pesos de presupuesto público es falaz.La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado reporta un gasto acumulado, destinado al municipio de Juárez, con cierre a diciembre del 2017, de 15 mil 663 millones 738 mil 648 pesos.Dentro de ese total la Secretaría de Hacienda canalizó en 2017 directamente a Juárez, un monto de 542 millones 960 mil 875 pesos en el rubro de Inversión Pública. El resto de las dependencias estatales ejercieron un gasto acumulado de 12 mil 656 millones 776 mil 578 pesos en 2017.En ese mismo acumulado de Participaciones y Aportaciones también se destinaron al municipio de Juárez 2 mil 392 millones 614 mil 439 pesos.Además, dentro de la suma de gasto acumulado al cierre de 2017, se incluyen 71 millones 386 mil 756 pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).Es claro pues, que la cifra del ejercicio del presupuesto público estatal en Juárez no corresponde a los 18 millones de pesos ni al 0.02 por ciento reportado en la nota.Cuando el periódico informó de un presupuesto de 90 mil millones de pesos ejercido en año y medio de gestión estatal y afirmó que a Juárez sólo se destinó el 0.02 por ciento, ignoró no solo obras como las ya señaladas, también omitió considerar el gasto operativo y gasto corriente de la Administración.Únicamente la Secretaría de Educación y Deporte en su capítulo Juárez, y solo para servicios personales, es decir, para el pago de nómina, tiene un presupuesto anual de mil 115 millones 063 mil 370 pesos.Solo el presupuesto anual que la Secretaría de Salud reporta como ejercido en Juárez en tres hospitales (General, De la Mujer e Infantil de Especialidades) alcanza 702 millones 996 mil 443 pesos.Existen también obras con montos de inversión muy importantes por parte de organismos descentralizados de Gobierno del Estado en Juárez, como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que fueron omitidas, y en las que el aporte es 100 por ciento estatal.En 2017, en la reposición del colector Ejército Nacional se invirtieron 75 millones 953 mil pesos. En reposición de red alcantarillado se hicieron obras por 68 millones 395 mil 971 pesos. En rehabilitación de equipo de bombeo el gasto fue de 46 millones 361 mil 623 pesos.Tan solo la inversión del programa Prodder que ejecuta la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Juárez asciende a 97 millones de pesos. La pura operación diaria del organismo descentralizado de Gobierno del Estado, alcanzó 158 millones de pesos.Entre el listado de varias obras realizadas en Juárez, la JMAS invirtió 9.7 millones de pesos más en el centro de distribución de agua potable para la zona de Los Kilómetros y otros 6 millones de pesos en equipo para establecer un plan de prevención de hundimientos.AtentamenteLic. (sic) Jesús Antonio Pinedo CornejoCoordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado

