Con denuncias de acarreos y la entrega de paquetes que contenían sombrillas, camisetas, gorras y banderas con la leyenda #JusticiaparaChihuahua, se realizó ayer la asamblea informativa organizada por el gobernador Javier Corral Jurado, en la Plaza del Ángel en la ciudad de Chi-huahua.Horas antes del evento, programado para las 11:00 horas, usuarios de redes sociales difundieron fotos de un supuesto acarreo a la actividad realizada ayer con el fin de informar acerca de las acciones que tomará el Gobierno del Estado relacionadas con varios desacuerdos y conflictos que sostiene con la Federación.En las fotografías se aprecia la llegada de camiones foráneos a estacionamientos y hoteles cercanos al lugar en donde el mandatario estatal realizó un evento para denunciar a la Federación por arrebatar investigaciones de presuntos casos de corrupción política.Antes de que arribara a la Plaza del Ángel el mandatario, a los asistentes se les entregaron los artículos y se les ubicó en las primeras filas, frente al templete donde tuvo lugar la asamblea.El gobernador reclamó el incumplimiento de los acuerdos firmados por el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida respecto a los recursos para el estado, la no extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, y la atracción del caso por desviación de recursos del exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez.A través de redes sociales, ciudadanos criticaron que las autoridades hayan dotado de diversos implementos a los asistentes porque corrieron a cargo del erario público.“No estoy en contra de que se haga justicia pero sí de la manera en que se burlan de nosotros”, escribió en Facebook Monik Reyes. “… si usted va a pedir un apoyo al gobierno le dicen que no hay dinero, pero sí hay para cachuchas”.Añade que si los maestros exigen pago, no hay dinero, pero sí para sombrillas, no hay para medicamentos, pero sí para mascadas.Cuestiona el costo de 5 mil artículos, más el sonido, la renta de sillas y hasta planta de electricidad.“Esa es la forma de hacer justicia, para mí no lo es, si querían hacer una asamblea informativa adelante, pero no gasten el erario público en tonterías porque a mí sí me duele Chihuahua”, reclamó. (Staff / El Diario)

