No dejan a invidente subir a su perro guía al 'ViveBús'

Chihuahua– René Martínez Martínez, de 49 años, padece de deficiencia visual desde el nacimiento, y a pesar de que en septiembre del año pasado tiene a su perra guía de nombre “Charly”, que lo ayuda a trasladarse, misma que le fue entregada en la ciudad de Rochester en el estado de Michigan, enfrenta un mayor problema, la discriminación y el rechazó para poder utilizar el transporte público de Chihuahua.Acompañado del animal de dos años y dos meses de edad, René acudió ayer a esta redacción para pedir ayuda de las autoridades toda vez que hace falta más sensibilización, pues los guardias de varias estaciones del conocido “Vivebús” le impiden el ingreso, aun cuando les explica que su perrita guía está debidamente entrenada para no causar ningún tipo de problema.Desempleado desde el año pasado, pues fue despedido del Cedipol en el Norte de la ciudad, en donde ofrecía sesiones de masoterapia, y carente de recursos, narró que busca utilizar el servicio público para tratar de obtener ingresos; sin embargo, los guardias de las estaciones “Deza y Ulloa” así como la ubicada frente al Sagrado Corazón de Jesús, entre otros, se lo impiden, violando sus derechos Constitucionales al libre tránsito.“Los guardias me tratan de manera poco respetuosa, me dicen que tiene que traer el animalito bozal, pero no es necesario, les explico que desde el nacimiento la perrita ha recibido entrenamiento en escuelas importantes de Estados Unidos, pero no me entienden. Hay como una barrera mental”.Citó que recientemente sostuvo platicas con personal de Joel Gallegos Director General de Transporte, quienes quedaron en darle un permiso especial para ingresar a las estaciones y abordar el “Vivebús”, pero no se la han entregado.“A mi perrita sólo le hace falta hablar (sonríe), me guía perfectamente, es una compañía excelente y no constituye para nadie un riesgo. Tengo la necesidad de utilizar el transporte como todos, en las rutas alimentadoras no tengo problemas pero en la troncal es distinto, ojala hubiera una sensibilización a todo el personal, porque hay mucha gente como yo con problemas visuales y quienes tenemos que salir a ganarnos la vida”, abundó.Explicó René Martínez que la perrita come croquetas de la marca “ProPlan” que tiene un costo el saco de poco más de dos mil pesos, por lo que también pidió el apoyo de la población si le gustan ayudar, su número celular es el 614-152-04-03 y vive en la calle ciudad Obregón número 5642 en el fraccionamiento Francisco R. Almada al sur de la ciudad.“Yo soy instructor masoterapeuta y tengo mas de 25 años de experiencia, he impartido cursos en la Presidencia Municipal, en el Gobierno del Estado, para la Asociación de Hoteles y Moteles, me pongo a sus órdenes en lo que les pueda ayudar”, dijo para finalizar. (Heriberto Barrientos/El Diario)- Celular: 614-152-04-03- Domicilio: Calle ciudad Obregón número 5642 en el fraccionamiento Francisco R. Almada, al Sur de la ciudad