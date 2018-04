Chihuahua— El gobernador del Estado, Javier Corral, anunció una gira por los Estados Unidos para promover entre los mexicanos radicados en ese país, que se sumen a la exigencia de extraditar al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.Agregó que piensa hacer también un recorrido por los municipios de Chihuahua para tener un trato directo con los habitantes, mientras que enviará funcionarios estatales a otras entidades para que informen del caso Chihuahua.Respecto al presidente Enrique Peña Nieto explicó que tiene como objetivo llevarlo a los tribunales internacionales.Corral convocó a ciudadanos a que acudieran ayer a las 11 de la mañana a la Plaza Mayor, sin embargo el evento inició hasta pasados 40 minutos de la hora marcada, por lo que las personas aguardaron debajo de la sombra o utilizando las sombrillas que les fueron obsequiadas.Luego de la participación de los invitados a ser oradores en el evento, el gobernador se puso al frente del escenario para emitir su mensaje.Durante los primeros minutos de su discurso, Corral hizo la recapitulación de lo que ha pasado desde la primera asamblea, la cual fue hace tres meses con dos días; indicó que luego de la Caravana por la Dignidad hubo acuerdos con la Federación que fueron firmados por el secretario de Gobernación, Antonio Navarrete Prida, pero a la fecha lo único que ha quedado claro es que la firma del funcionario federal vale menos que el papel de los documentos.Expuso que la Federación pretende burlarse de Chihuahua y su legítima exigencia de justicia, ya que no solamente se busca que sea extraditado el exgobernador, César Duarte, sino que sea regresado el dinero que fue saqueado de las arcas estatales para financiar campañas políticas y otros fines.Enfatizó que no dejará la lucha que empezó hasta lograr la justicia para Chihuahua, por lo que adelantó una serie de acciones que se verán en los próximos días.Indicó que retomará la acción de la gira por los Estados Unidos para visitar ciudades con el objetivo de promover entre los mexicanos radicados en ese país a que acudan a los Consulados para demandar que Duarte sea extraditado, y el primero en el que estaré será el correspondiente a El Paso.Añadió que recorrerá los municipios de Chihuahua para escuchar directamente las exigencias y problemas de los habitantes, además de que enviará a los funcionarios estatales a otras entidades a que informen de manera informal los alcances del Caso Chihuahua y su trascendencia.Expresó que a través de la plataforma Change.org promoverá que las personas exijan que no se deje de lado el combate a la corrupción y se sumen al planteamiento de extraditar a César Duarte. Respecto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mencionó que llevará este caso hasta las cortes internacionales.En materia legal comentó que interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se actúe en contra del Tribunal Colegiado que determinó que el caso de Alejandro Gutiérrez debe ser llevado en un juzgado federal de la Ciudad de México, a pesar de que los delitos de los que se le acusa afectaron a Chihuahua al desviar 250 millones de pesos presuntamente a campañas electorales.

