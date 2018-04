Chihuahua— Diana Gómez de Gutiérrez, esposa del empresario y político priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, apodado “La Coneja”, rompió el silencio y habló de lo difícil que ha sido para ella y su familia encontrar justicia en Chihuahua, así como enfrentar al régimen del gobernador Javier Corral, “quien está obsesionado con mi esposo como la única manera de detener a César Duarte”, expresó.Sin dudarlo, afirmó que su marido es un preso político que está siendo utilizado por el Ejecutivo estatal para hacer publicidad, manifestaciones y campaña política.“A mí me consta que ha sido torturado, yo lo sufrí cuando un reo me habló repentinamente por teléfono y me preguntó: ¿Usted es la esposa de Alejandro Gutiérrez? Le respondí que sí, y me dijo, se lo juro por mis hijos, venga, soy un preso más de aquí, nomás le hablo para decirle que el custodio de Juárez está golpeando a su esposo”.Narró cómo el pasado 21 de diciembre, estando en la ciudad de Saltillo, Gutiérrez llegaba a su domicilio cuando fue interceptado por una mujer de la Fiscalía de Chihuahua, quien iba acompañada por ocho hombres. “Mi esposo y todos nosotros pensamos que se trataba de un secuestro por la forma en que actuaron”, refirió. “Yo desde que llegué a Chihuahua, ese mismo día no me he movido de aquí, he estado al pie del cañón”.En la entrevista, Diana Gómez mencionó: “No se vale lo que está haciendo el gobernador. Nosotros somos gente de bien, gente trabajadora, mi marido no es funcionario y ya teníamos casi dos años en que él estaba dedicado exclusivamente a sus empresas, fuera de la política. Esto es un manejo político, de veras qué injusto es el gobernador Javier Corral porque para mí que no somos de aquí (Chihuahua), se la pasa atacando a mi marido sin tener argumentos, nada que ver. Aunque a mí me dicen que no me meta, que se lo deje a los abogados, por eso no he realizado declaraciones”.—Iba una mujer de la Fiscalía y ocho hombres, eran nueve personas en total las que lo detuvieron afuera de mi casa, fue muy lamentable y desagradable, hubo mucho miedo por la forma en que actuaron las personas que se lo llevaron de manera ilegal. Él les decía, ¿por qué me tienen aquí? Si no hay quien me señale, no conozco a nadie, no hay una persona que me señale o que diga él fue, hizo algo, todo es una mentira, todo está fabricado por el señor Corral.—No puedo decir que sea una venganza, porque mi marido nunca ha tenido problemas con él (Corral), yo creo que es más bien la manera de presionar para que le entreguen a (César) Duarte, pero ¿mi marido qué tiene que ver con Duarte? Eso que se sepa, he hablado con muchas personas aquí en Chihuahua, de la gente más sencilla a las más altas y todos tienen el mismo concepto del señor gobernador, todos me dicen lo mismo, que se ha dedicado el tiempo que tiene, más de un año y medio, que no ha gobernado nada, que no hay obra, que se ha dedicado a pura campaña, todo es Duarte. Como que se le hizo una obsesión la detención de Duarte y que no va a hacer nada, sino primero detener a Duarte, pero ésa no es la manera de ser de gobernador de un estado.Sobre los presuntos actos de tortura denunciados por los abogados de Gutiérrez, desde el interior del Cereso 1 en Aquiles Serdán, su esposa puntualizó: “El gobernador dice que son mentiras, pero cuando un reo me habló y me dijo que el custodio de Juárez estaba golpeando a mi esposo, inmediatamente me dejé ir a toda prisa al Cereso, hablé también con los abogados, hemos sufrido muchas cosas y abusos de las autoridades”.Refirió que acude con frecuencia al penal en San Guillermo y tanto ella como Gutiérrez mantienen una buena relación con los internos.“A los presos los saludo, algunos hasta de beso por la confianza que hemos alcanzado, los escucho, les doy apoyo en lo que les pueda ayudar, si ustedes se meten al penal ellos les podrán decir qué tipo de gente somos”, dijo.Añadió: “Mi marido se ha ganado mucho el cariño de la gente, lo saludan muy bien, al principio no dejaban que se acercara, le decían que agachara la cabeza, no lo dejaban salir de la celda, pero de veras los dos primeros meses fue un martirio para mi esposo”.Gómez aseguró que ya hay un resultado del Protocolo de Estambul que se le practicó al inculpado, pero las autoridades estatales y de la Fiscalía no lo han querido revelar.“Sí hay tortura, las autoridades manejan que no, que el resultado del Protocolo de Estambul fue negativo, eso es mentira, salió positivo, pero ellos ocultan la información y lo manejan a su manera”, dijo.—Desesperado porque ya van para cuatro meses de que está preso, pero él dice yo no tengo culpa, yo vengo conociendo a esta gente aquí, al que deben de detener es a (Jaime) Herrera, quien es el que anda suelto, a mí qué. Ese señor (Herrera) parece fue el que autorizó todo y anda libre, mi esposo dice que no conoce a nadie, perdón por la palabra, pero él dice ‘estos cabrones, no es justo lo que me están haciendo’, desgraciadamente mi esposo es un preso político.La familia Gutiérrez Gómez está compuesta por dos hijos, también tienen nietos. “Somos una familia honrada, decente y de trabajo, pueden ir y preguntar no sólo en Saltillo, en todo Coahuila, para que vean lo que les digo, no se vale lo que está haciendo este señor (Javier Corral), en mi vida había visto una persona que actuara así”, concluyó.