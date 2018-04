Funcionarios del IEE vigilaron al gobernador

Chihuahua– Personal del Instituto Estatal Electoral (IEE) estuvo presente durante la celebración de la asamblea informativa que el gobernador Javier Corral Jurado, encabezó el pasado domingo en la Plaza Mayor.La vigilancia tuvo como objetivo el verificar que se desarrollara con apego a la legalidad y no existieran situaciones irregulares, ante la denuncia que el PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que fue turnada al organismo estatal.El sábado, el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán informó que se presentó una denuncia ante las autoridades electorales por la supuesta intromisión que el mandatario estatal ha tenido en el proceso electoral, exigiendo que se le sancione y solicitó la suspensión del evento, situación que no se logró.Ayer, personal del IEE, confirmó la presencia de los verificadores durante el evento en el que se hizo entrega de gorras, camisetas y sombrillas, con la leyenda de “Justicia para Chihuahua”, situación que quedó documentada y la evidencia recabada será analizada por los consejeros del organismo, para determinar si existieron violaciones a la ley electoral.La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su Artículo 209 señala "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público".Mientras que en el acuerdo INE/CG172/2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril del 2018, se enuncia que no se podrá emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía, aunado que no permite la promoción o justificación de algún programa o logro obtenido.Los que actores políticos de oposición, consideran que el estado violentó las disposiciones electorales y exigieron a las autoridades actuar en consecuencia, pues señalan que es una intromisión al proceso.Morena acusó que, en su discurso, el gobernador se refirió a propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, en las que habla de amnistía, con lo que buscó inducir el voto hacia otros candidatos en clara violación del Artículo 449 de la LGIPE, que prohíbe a los funcionarios públicos inducir el voto.• Gorras• Camisetas• SombrillasDe acuerdo al acuerdo INE/CG172/2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril del 2018, no se podrá emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía, aunado que no permite la promoción o justificación de algún programa o logro obtenido

