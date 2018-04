Todo blanco, 'sin logos ni fines partidistas'

Chihuahua— Voluntarios salen cargados de cajas llenas de ropa desde Palacio de Gobierno y llegan a varios puntos de la Plaza Mayor: playeras, gorras, pañuelos, banderas y sombrillas, todas blancas y con la inscripción #JusticiaParaChihuahua son usadas por los asistentes de la Asamblea Informativa que organizó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.Los camiones llegan con gente, uno por uno, desde los municipios de Delicias, Meoqui o Naica.De acuerdo con uno de los pasajeros, el viaje había sido patrocinado por el PAN para facilitar el transporte a los asistentes de la asamblea del gobernador.La plaza hervía bajo el sol brusco, las sombrillas blancas cubrían a los asistentes y una música solemne retumbaba los alrededores con canciones con tono inspirador.Mientras transmitían imágenes de ciudadanos y la Caravana por la Dignidad –que emprendió Corral el 20 de enero anterior desde Ciudad Juárez y que finalizó en la Ciudad de México el 4 de febrero– para exigir a la Federación la entrega de 700 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo al estado de Chihuahua.Al iniciar la asamblea, se anunció ante la audiencia que no estaba permitido manifestarse con fines partidistas durante la asamblea informativa, y que el uso de pancartas con logotipos de partidos o banderas políticas estaba prohibido.En el escenario hablaron el presbítero y activista Camilo Daniel Pérez; el presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Juan Carlos Sapién; el líder barzonista Gabino Gómez, quien fue nombrado por el gobernador como el coordinador de la Caravana por la Dignidad, y la empresaria Patricia Hernández. El discurso de todos finalizó con el solidario “Javier Corral: no estás solo”.Después se anunció la intervención de Javier Corral al escenario, donde fue recibido con aplausos, gritos y sombrillas blancas.La dicción del gobernador fue importante y combativa: “No saben de qué está hecho el pueblo de Chihuahua. No nos vamos a rendir”, pronunció.“¡La Coneja por La Marrana!”, gritó una mujer, refiriéndose al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado por Javier Corral de desviar 750 millones de pesos del erario público.Cuando finalizó la Asamblea Informativa, y el escenario fue abandonado, la música solemne volvió a retumbar mientras los seis camiones que transportaron a los habitantes de Delicias, Meoqui y Naica esperaban a sus pasajeros.“¡Qué viva el presidente!, ¡el presidente Corral! ¿A poco cree que no va a ir para presidente? Yo digo que sí”, gritó un hombre desde una banqueta, usando una playera, un gorro y un pañuelo, mientras sostenía su bandera blanca: “#JusticiaParaChihuahua”.

