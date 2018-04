Chihuahua— El coordinador de Comunicación Social del Estado, Antonio Pinedo, expuso que mejor que dar declaraciones respecto a si tiene un título profesional, enviará una copia para que no existan dudas; mencionó que la información que se ha dado a conocer es incorrecta, ya que incluso cursó una maestría.El Diario de Juárez solicitó a la coordinación de Corral que entregara el documento que señale que Pinedo es licenciado.El coordinador de Comunicación Social de Corral, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, ha firmado al menos 646 contratos como licenciado sin contar con el título que lo acredite como tal.Dentro de las dos solicitudes del periódico, la coordinación omitió probar que Pinedo Cornejo cuenta con título de licenciatura, simplemente motivaron que el titular de Comunicación Social había terminado con la totalidad de los créditos del plan de estudios de la licenciatura en Historia en la UACJ y que había cursado estudios de posgrado en la misma institución, cosa que no acredita que Pinedo cuente con título de licenciatura.El aval de la licenciatura del coordinador de Corral no se encontró dentro del Registro Nacional de Profesionistas.Al ser cuestionado sobre esta situación, Pinedo comentó que ya está buscando su título para poder enviar una copia para despejar las dudas respecto a su condición académica, además de que descartó que haya usurpado funciones, ya que además de que no está ejerciendo, es licenciado en Letras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.