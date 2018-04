Denuncia familia de Chihuahua brutalidad policiaca

Chihuahua— Un padre de familia terminó hospitalizado con fractura de brazo y diversas lesiones, luego de que varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acordonaron la calle y desplegaron un operativo para entrar a un domicilio particular de la colonia Villa Juárez, donde también había tres niños, denunciaron familiares.Ahí, afirmaron los quejosos, los policías golpearon a dos adultos y se los llevaron detenidos sin especificarles bajo qué cargos procedían en su contra, explicó Isela Soto, esposa de la víctima.“Él se encontraba en casa de su sobrino y la esposa de éste. Yo no supe cómo llegó la Policía, pero llegaron muchos policías“, expresó.Agregó que los oficiales entraron a la fuerza a la casa, “se metieron por la parte de atrás, ahí es por dónde agarraron a mi esposo, lo pusieron boca abajo le empezaron a dar de golpes y se los llevaron a los dos”, explicó Isela.Añadió que fueron hasta 16 unidades las que acudieron al lugar de los hechos, acordonaron la calle y aseguraron que a pesar de que el hombre, identificado como Freddy, no opuso resistencia en ningún momento, los agentes usaron un “uso desmedido de la fuerza”, que incluso hizo que terminara en el hospital, donde sigue custodiado por policías.Al momento del operativo en la casa se encontraban los dos varones adultos, la esposa del sobrino de la víctima, así como tres niños de 4, 10 y 12 años quienes vieron como encañonaban a sus familiares, hecho que condenaron los denunciantes, ya que en ningún momento tocaron a la puerta sino que “reventaron” el domicilio.“La denuncia la interpusimos en Fiscalía por el uso desmedido de la fuerza, también por robo”, aseguraron.“Dijeron los policías que los cargos son daños, cuando los daños los hicieron los policías al golpear a mi familia y destruir la casa. Fueron muchísimos los policías, como si fueran a una casa con droga o no sé qué, en el piso quedó muchísima sangre tirada”, detalló la esposa de la víctima.Además de ello, la mujer que se encontraba en el domicilio al momento de la detención, asegura que los elementos se robaron celulares y cargadores, así como un reloj como parte del cateo.El Diario trató de obtener una versión oficial sobre los hechos ocurridos, la que se solicitó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo hasta el cierre de esta edición el departamento de Comunicación Social no respondió a la solicitud.

