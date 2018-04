Pide PRI a INE revisar mitin de Javier Corral

Al considerar que podría violarse la veda electoral, el PRI solicitó al Instituto Nacional Electoral levantar una fe de hechos para contabilizar los recursos utilizados en el mitin del gobernador Javier Corral en Chihuahua.A través de una petición de acta circunstanciada, el Revolucionario Institucional pidió a la autoridad electoral asegurar la revisión para “impedir que se pierdan, destruyan o alteren” las circunstancias en las que se desarrollará el evento.“A fecha 9 de abril del 2018 el C. Javier Corral Jurado, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, ha iniciado una campaña para llevar una “asamblea informativa”, en la Ciudad de Chihuahua, es así que, el gobernador ha usado recursos públicos, al usar el call center o conmutador de Gobierno del Estado para realizar una convocatoria personalizada mediante llamadas a celular indiscriminadamente a la población chihuahuense”, argumentó el tricolor en el documento enviado ayer a la Junta Vocal Ejecutiva del INE.En el escrito se solicita levantar una fe de hechos que contabilice el número de asistentes, quiénes toman la palabra, servidores públicos presentes, propaganda utilizada, camiones y equipamiento como gradas, sonido y lonas.El PRI argumentó que a partir del 30 de marzo, con el inicio de las campañas federales, quedó por ley prohibida la propaganda gubernamental, el uso de medios oficiales para promover logros de gobierno y la promoción de los funcionarios públicos.El viernes por la tarde, el tricolor solicitó ante la Junta Local Ejecutiva del INE emitir medidas cautelares para cancelar el evento, en el razonamiento de que se constituía “propaganda política negativa” en contra del partido y de su candidato presidencial.Ever Haro, vocero de la junta, dijo que la solicitud se había enviado a las oficinas del INE en la Ciudad de México, al ser la instancia a la que le corresponde resolver -en un plazo máximo de 48 horas-, la petición.El 7 de abril pasado, el gobernador convocó a una asamblea a realizarse en la Plaza del Ángel de Chihuahua a las 11 horas para informar las acciones que tomará a partir de la orden de un juez federal de atraer el caso de Alejandro Gutiérrez al orden federal.La movilización es una más de las acciones que demuestran que el mandatario sigue haciendo política desde si despacho, en vez de dedicarse a las tareas gubernamentales, aseveró el activista Jaime García Chávez.El fundador de Unión Ciudadana criticó que Corral Jurado continúe haciendo movilizaciones y expresiones políticas desde el poder.“Una cosa es hacer política desde la ciudadanía y otra desde las instituciones. Lo que está haciendo el gobernador es actuar como líder de partido, al más puro estilo populista. A Javier Cottal no lo vemos en la mesa de trabajo, lo vemos haciendo política”, dijo el abogado.Además, cuestionó que se destinen recursos públicos a la movilización. “Es muy fácil convocar cuando se tiene la nómina y el presupuesto de lado. La tarea gubernamental tiene prioridades y la movilización no forma parte de ellas”, aseguró.• Participantesen el micrófono• Servidores públicos• Propaganda utilizada• Camiones• Equipamiento

