Ocultó Fiscalía dos tomos del caso Miroslava, acusan

La Fiscalía de Chihuahua ocultó dos tomos de la carpeta de investigación del asesinato de Miroslava Breach Velducea, cuya entrega ordenó el juez de control el pasado 4 de abril, sin que el Ministerio Público (MP) entregara el expediente completo a los familiares de la periodista y al abogado de Juan Carlos Moreno Ochoa, único detenido en relación con el crimen, publicó La Jornada.Tras la audiencia complementaria de vinculación a proceso, el juez de control ordenó entregar copia certificada de toda la investigación a las representantes de Propuesta Cívica –asesora jurídica de los hermanos Breach Velducea– y a Enrique Valencia Díaz, abogado defensor, pero el agente del Ministerio Público, Erick Alejandro Rangel Ríos, negó la entrega del expediente y dijo que la carpeta consta de cuatro tomos, no de seis, como la Fiscalía General del Estado informó al juez.Nataly Quintero, asesora jurídica, y Sara Mendiola, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, aparecen en una grabación en video publicada por el portal Norte Digital de Ciudad Juárez, en la que el agente del Ministerio Público se niega a fijar fecha para la entrega de la carpeta de investigación. La carpeta es muy amplia y yo no tengo copia, dice a las abogadas.– Nos puede poner eso por escrito –pide una de las aludidas.– No –responde ante la insistencia de las abogadas, a quienes se observa en el video perseguir al representante del MP para asentar en la grabación la fecha en que entregaría copia del expediente.– El juez no me dio tiempo, o sea espéreme tantito y lo vemos.– ¿Qué día? Asiéntenos qué día podemos venir a recogerla.– ¿Cuándo pueden ustedes? –responde para no fijar el día en que atendería a las asesoras.Finalmente, el agente reconoce que tiene la carpeta de investigación, pero no puede proporcionarla, desmintiendo al MP que en la audiencia del 4 de abril y en la que la autoridad investigadora solicitó la ampliación del plazo para la vinculación a proceso de Moreno Ochoa, declaró que el expediente consta de seis tomos.– Lo que se solicitó ante el juez fue copia certificada de los seis tomos que su Ministerio Público dijo que ya hay en la investigación –piden las abogadas.– Son cuatro, de hecho ahí las tengo en mi oficina, porque esa carpeta no se la voy a soltar a cualquier persona a que le saque copias.– Somos asesores jurídicos, no somos cualquier persona.El miércoles anterior, un juez federal determinó que la investigación del asesinato de Breach Velducea compete a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), decisión que Sara Mendiola calificó de correcta, al considerar que la Fiscalía de Chihuahua ha realizado una investigación parcial e incompleta.La decisión del juez es un gran avance, ya que la indagatoria estaba terminada y la Fiscalía se oponía a abrir más líneas de investigación, dijo ella el jueves en una entrevista radiofónica.Lo único para lo que la Fiscalía Estatal pidió la prórroga del plazo de investigación complementaria fue para recibir resultados de unos dictámenes que están esperando en genética; fuera de ahí la Fiscalía Estatal ya no tenía pensado iniciar más líneas de investigación, que es la oportunidad que sí podemos tener con la Feadle.Mendiola considera que la Fiscalía Estatal ha omitido abrir líneas de investigación, en relación con políticos panistas que podrían haber colaborado con los criminales que ordenaron el asesinato. Indicó que el expediente de la Fiscalía local señala a Moreno Ochoa por coautoría, pero no se determinan los autores intelectuales.