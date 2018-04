Alistan maestros acciones por adeudos del Estado

Chihuahua– Alrededor de 200 maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Maestros –SNTE- se reunieron ayer para definir las acciones que tomará a partir de esta semana como medida de presión para que el Estado cubra los adeudos pendientes que mantiene con 3 mil docentes en materia de salario y prestaciones.“Esta fue una reunión estatal con los secretarios delegacionales para tomar el acuerdo de la ruta estratégica que seguiremos. Ya hicimos marchas, manifestaciones, toma de vialidades y no ha funcionado, las cosas siguen igual. No nos dejan otra opción más que ir escalando en las protestas”, indicó Ever Avitia representante de la Sección 42.El líder sindical aseguró que sólo están defendiendo sus derechos laborales ya que resulta evidente que la voluntad manifestada por el gobernador no es acatada por sus funcionarios.“De antemano pedimos disculpas a los padres de familia por defender nuestros derechos. La voluntad que el gobernador ha manifestado para solucionar este problema no es acatada por los funcionarios y no nos dejan otra opción que manifestarnos”, dijo.Respecto al pago que esta quincena se haría a maestros, Avitia dijo que será hasta el próximo martes cuando se tenga un listado real de cuántos recibieron su salario como debe ser ya que por el momento se están cotejando datos en las diferentes regiones.Apenas el pasado 11 de abril, la Secretaría de Educación y Deporte, aseguró que en mesa de trabajo con secretarios delegaciones de las regiones Centro, Centro-Sur, y Noroeste, se dio a conocer que de mil 048 casos que se revisaron como pendientes de pago, en el primer bimestre del año se efectuó la dispersión de recursos a 397, mientras que durante la segunda quincena del mes de marzo se realizaron 45 pagos totales y 122 anticipos. Asimismo, dijo que en la primera quincena de abril se tendrían 93 pagos totales y 120 anticipos de sueldo. En el último caso, se regularizarían durante las dos quincenas subsecuentes.En total, según la Secretaría, se cuenta con 777 casos con pagos confirmados para los trabajadores del Subsistema Educativo Estatal, ya sea pagos totales o anticipos de sueldo. De igual manera, aseguró la dependencia, 94 casos se encuentran en la última fase de revisión en la Secretaría de Hacienda.Cuestionado al respecto, Ever Avitia dijo no entender el engaño hacia los profesores.