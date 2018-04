Reconoce alcalde de Camargo problema por tiradero clandestino

En tanto que el alcalde de Camargo, Arturo Zubía, reconoció el problema del nuevo basurero en Rancho Altavista, como un error generado por la herencia de Organika, la regidora del PRI, María Eugenia Becerra, refirió que se trata de un auténtico tiradero clandestino, considerando que el espacio no cuenta con permiso ni supervisión alguna, de las autoridades dedicadas al cuidado del medio ambiente.Los indignados vecinos, encabezados por Luis Carlos Díaz Hurtado, refirieron que es la misma expresión del 100% de los casi 2 mil habitantes de la comunidad y que en esto no existe ingrediente político alguno. Destacaron que ayudarán al alcalde Zubía en lo referente al confinamiento de vacas muertas, pero en lo relacionado al basurero municipal en sí, es exclusivamente su responsabilidad.Cabe recordar que el basurero en mención se construyó luego de casi año y medio de conflicto con la empresa Organika, que lejos de llevar a la región de Camargo y Jiménez al primer mundo, en cuanto al confinamiento de residuos, terminó provocando un grave problema social y político. Agobiado por el mal servicio de la compañía, a la que mensualmente se le pagaban 560 mil pesos, la administración decidió romper relaciones y regresar a la actividad con los camiones y el personal como en antaño. A un mes de la decisión, el problema que asomaba desde el primer momento, detonó ayer con la protesta de los vecinos de la comunidad de Altavista.En adelante, el alcalde Zubía estará obligado a aplicarse a fondo en este problema y sobre todo, a comprometer más recursos en la migración a un tiradero, en donde no se afecte directamente a la población y no sea tentación para grupos paupérrimos, que de inmediato ven la oportunidad de ganar grandes cantidades al estilo de la imagen prototipo del ejidatario, sin trabajar, como ha ocurrido en esta ya larga historia de Camargo.

