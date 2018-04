Toman caseta de Sacramento

Chihuahua— Por la inseguridad al circular por las ‘Curvas del Perico’ de la carretera libre y ante los altos costos de peaje, ejidatarios y habitantes de las zonas aledañas a la caseta de Sacramento “tomaron” ayer ese tramo durante tres horas, luego de que el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, no se presentó a la cita acordada.Vecinos de los ejidos y colonias Sacramento, Terrazas, Junta de Agua, Majalca y Los Hoyos, entre otros, se reunieron al filo de las 9 de la mañana en el Salón Ejido Ocampo para entablar una asamblea con el funcionario, así como con Noé Ricardo Miranda Rivera y José Luis Guerrero Gándara, ambos del Departamento de Carreteras de Cuota, para discutir la posibilidad de otorgar la ‘tasa cero’ a los residentes de la zona para evitar el pago de la caseta Sacramento.Sin embargo, los representes del Gobierno estatal que convocaron a los ejidatarios para celebrar la reunión en el Salón Ejido Ocampo, se retiraron minutos después de llegar y ante el desaire, los quejosos se fueron.Mediante un comunicado de prensa que se entregó a los asistentes, el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, solicitó a los manifestantes que en cambio, una delegación de líderes ejidales se dirigiera a las oficinas del Palacio de Gobierno, donde “una comisión (especial) los atendería” para discutir la aplicación de la ‘tasa cero’ para los vecinos de la caseta Sacramento.Al recibir la notificación, Fernando Flores, representante de la colonia Agrícola y Sacramento, ordenó la movilización de todos los asistentes de la asamblea para tomar la caseta Sacramento y permitir el paso libre a los automovilistas y camioneros que cruzaran desde y hacia la ciudad de Chihuahua.“No es justo, ¡que se salgan de sus oficinas los huevones!”, gritó una de las asistentes al enterarse de que Joel Gallegos no asistiría a las negociaciones. Es más, no habría tales.Al desplazarse los ejidatarios, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se aposaron afuera del Salón Ejido Ocampo para vigilar la manifestación pacífica.Del recinto se dirigieron a la caseta y bloquearon un carril de la carretera para permitir el flujo constante de los vehículos que se encontraban en la asamblea. En una ‘toma’ sin violencia permitieron el paso a conductores y choferes sin efectuar pago alguno.El bloqueo inició aproximadamente a las 10 de la mañana y finalizó casi tres horas después, cuando Jorge Soto dio la orden de no “desgastar la estrategia” y anunciar que volverían días después a ‘tomar’ la caseta.“Hay que precisar que las negociaciones con el gobierno sólo se efectuarán en el Salón Ejido Ocampo y no en Palacio de Gobierno”, comentó. “¡Así es! ¡Que salgan esos corbatudos de sus oficinas!”, clamó una mujer.

