Quiere Reyes Baeza revisar esquema fiscal

El candidato al Senado del PRI, José Reyes Baeza, propuso revisar el esquema fiscal de Juárez en el que se reduzcan el IVA y el ISR, mismas propuestas que lanzaron los candidatos a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, y Ricardo Anaya, de Por México al Frente.En conferencia de prensa, el aspirante priista dijo ayer que de ganar el escaño en el Senado de la República, se va a revisar también una reducción en el costo de los energéticos e incluso un esquema de identificación y regularización de vehículos ‘chuecos’ en la frontera.“Y también un criterio de un régimen energético especial para Juárez que no tenga que ver sólo con la reducción en los costos de las gasolinas, sino la revisión integral de los energéticos: el diésel, el gas y la energía eléctrica”, apuntó el ex gobernador de Chihuahua.Ambas propuestas fueron lanzadas hace unos días en las recién iniciadas campañas federales, por los candidatos a la presidencia de la República de las coaliciones Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y el PES y Por México al Frente, del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD.“Por otro lado, me parece que es importante analizar y profundizar con los sectores privado y social de los términos del planteamiento de un régimen fiscal especial para Juárez que beneficie a pequeños y medianos empresarios profesionistas”, lanzó Reyes Baeza.Aunque fue con el apoyo de diputados y senadores del PRD y PVEM que el PRI logró homologar el Impuesto al Valor Agregado en la frontera, al elevarlo a 16 por ciento, Reyes Baeza dijo: “en su momento tuvieron razones para hacerlo, ahorita me parece que es nocivo”.“Juárez tiene condiciones diferentes como el resto de las fronteras, simple y llanamente por estar pegado con Estados Unidos, así como por la condición socioeconómica que Juárez representa un mosaico nacional”, finalizó el político priista. (Javier Olmos)

