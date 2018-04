De todo el país, la deuda pública del estado de Chihuahua es la que más costosa resulta para la ciudadanía, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).De acuerdo con una investigación reciente, los habitantes de esta entidad debieron pagar en 2017 la mayor cantidad de dinero en el país por “servicio de deuda potencial”, o el monto de los intereses por el capital prestado: mil 180 pesos por persona. Esa cantidad es el triple del promedio nacional por este concepto, que es de apenas 363 pesos.El estudio fue difundido este mes por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) –con sede en la Ciudad de México– con el título “Deuda de los estados al cierre de 2017”.Multiplicado por la población del estado, el monto per cápita de “servicio de deuda potencial” estimado por el estudio arroja un total de 5 mil 660 millones de pesos en 2017, indica un cálculo de El Diario.El análisis del CIEP se enfoca en el impacto que tuvo en las finanzas públicas estatales el marcado aumento en las tasas de interés del Banco de México (de 5.5 en 2015 a 8.1 en 2017), y encuentra que la principal afectación fue sobre lo requerido para el “servicio potencial” de cada endeudamiento.“Los estados han hecho un esfuerzo por disminuir el monto de la deuda desde que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera”, dice el estudio.“Sin embargo, el incremento de tasas de interés del Banco de México aumentó el servicio de la deuda potencial deteriorando la perspectiva de las entidades federativas más endeudadas. Habrá menos recursos disponibles para programas sociales”, advierte.Chihuahua es la tercera entidad más endeudada de la República en términos de volumen de los compromisos financieros, con 47 mil 729.1 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.Y si bien no tiene las tasas de interés más altas de todo el país, es lo abultado de los pasivos lo que hace que se encarezca su “servicio potencial”, explicó Kristóbal Meléndez, autor de la investigación del CIEP.El estudio muestra que, en 2015, en Chihuahua se pagaba una tasa de interés de 5.9 por ciento, por lo que el “servicio” era de 805.5 pesos per cápita, el cuarto más alto del país.Más onerosa resultaba entonces, indican los datos, la carga por habitante de entidades como Quintana Roo, donde esta variable era de mil 216.5 pesos, o Coahuila, con 854.1.En 2017, sin embargo, la tasa promedio de los pasivos del estado llegó a 8.6 por ciento, por lo que el “servicio” ascendió a mil 180 pesos per cápita y fue la carga más pesada por habitante en todo el país.Desde el pasado 25 de enero, la Secretaría de Hacienda estatal realizó la subasta de 10 créditos de la deuda pública, por un total 20 mil 404.8 millones, cuyas condiciones de pago se busca mejorar.Hasta el pasado 6 de abril, sin embargo, la entrada en vigor de este refinanciamiento estaba pendiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Sandra Rodríguez/El Diario)En 2017, el costo del serviciode deuda potencial por personaen el estado fue de$1,180.10 pesosen ChihuahuaEl promedio del país fue de$363.00 pesosFuente: CIEPChihuahua debe en total:$47, 729.1 MDPLa reestructura se hará sobre$20,404.8 MDp

