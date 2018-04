Busca PRI suspender mitin de Corral

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió ante la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordene suspender el mitin del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado programada para mañana por ser violatorio a los principios de equidad e imparcialidad en un proceso electoral.A través de un comunicado, el PRI señala que la exposición mediática que mantiene el gobernador del proceso penal contra ex servidores públicos, cuyo resolutivo compete estrictamente al Poder Judicial, “es violatoria a los principios de equidad e imparcialidad en el presente proceso electoral pues el fondo ha sido y es, desplegar una campaña propagandística sistemática, permanente y utilizando recursos públicos, para vincular al PRI en hechos que le son ajenos y además favorecer al Partido Acción Nacional y sus candidatos.En el documento se informa que la dirección Jurídica del PRI estatal promovió ayer ante la junta local del INE, un procedimiento especial sancionador contra el Partido Acción Nacional (PAN) y/o gobernador Javier Corral , en el que demando al INE que ordene suspender de inmediato el mitin convocado para este domingo 15 de abril, así como los actos de invitación.Omar Bazán Flores, dirigente estatal, aclaró que el procedimiento ante el INE no significa la defensa del PRI hacia quienes son imputados por probables delitos.“Hemos insistido en que todo aquel que se equivoca, debe responder por sus actos una vez que así lo determinen los jueces en el marco de la ley”, señaló.Dijo que se trata de de poner un alto a la campaña de desprestigio del gobernador Javier Corral contra el PRI y a la vez de promoción para Acción Nacional, simulando un “informe” a los chihuahuenses sobre el desarrollo de sus investigaciones y la supuesta “persecución” de que es víctima por parte del gobierno federal.“Ha sido persistente la campaña negativa en nuestra contra con el pretexto del combate a la corrupción, lo que finalmente viola gravemente el principio de equidad en la contienda electoral”, expresó Bazán Flores.Indicó que el gobernador Corral pretende endosar las conductas ilegales que imputa a los servidores públicos perseguidos, como conductas propias del Partido Revolucionario Institucional, lo que dijo viola diversas tesis, entre ellas una que señala que “el partido político no es responsable de un culpa in vigilando, de losa conductas de los servidores públicos emanados del mismo.”Señaló que con el mitin del domingo, estaría incurriendo además en diversas violaciones, como la que establece el artículo 55 de la Constitución del Estado de Chihuahua, que refiere al ámbito temporal para rendir informes de sus gestiones.Indicó que con el uso de datos personales consistentes en los teléfonos de ciudadanos y empleados del Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante un sistema de mensajes masivos de voz directamente del conmutador del Gobierno del Estado del número (614) 439-78-99, el propio gobernador hace la invitación al evento, lo que viola el artículo 134 de la Constitución Federal al utilizar Javier Corral Jurado Propaganda Gubernamental Personalizada.“Nosotros le demostraremos que nada ni nadie, ni él. Está por encima de la dignidad del pueblo de Chihuahua, los espero el próximo domingo 15 de abril”, con la voz del gobernador y en alusión al Presidente de la República, señala.Menciona que esto generó el desagrado de muchas personas que recibieron la llamada y lo expresaron a través de sus redes sociales.Es evidente, sostuvo Bazán, que Corral Jurado viola ley y los principios de equidad e imparcialidad en un proceso electoral, utilizando cuantiosos recursos de todos los chihuahuenses en la organización de su estrategia electoral.•Suspender de inmediato el mitin que tiene programado y al cual ha convocado de manera masiva para mañana•Suspender de inmediato los actos de convocatoria a dicho mitin•Suspender toda propaganda gubernamental relacionada con el referido mitin•Abstenerse de utilizar su imagen y voz en la propaganda gubernamental•Abstenerse de utilizar los datos personales de los empleados del Gobierno del Estado de Chihuahua para fines distintos de los que fueron proporcionados y sin su consentimiento

