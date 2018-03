Chihuahua— Una mujer que fue víctima de secuestro en Chihuahua acusó a la Policía Municipal de esa ciudad de poner su vida en peligro al “vender” su información personal a los medios de comunicación, exponer su nombre e imagen mientras se reservó la de sus plagiarios.En un comunicado publicado a través de su cuenta de Facebook, la usuario Med Thania relató que cuando fue secuestrada la Policía Municipal de Chihuahua filtró o vendió sus identificaciones a los medios, permitiendo que se tomaran fotografías de sus documentos.Asimismo, acusó que se manejó información errónea sobre su caso.A continuación se reproduce el texto íntegro, publicado a través de su perfil de Facebook, el cual, hasta el momento, se ha compartido más de ochenta veces:“Mi Nombre es Thania. FUI SECUESTRADA Y LIBERADA.NO soy Abogada. DEJÉ DE SERLO HACE AÑOS. Soy APRENDIZ DE PARTERÍA EN LA TRADICIÓN y estoy VIVA.FUI SECUESTRADA durante 3 días el pasado miércoles. Y liberada gracias a la negociación de mi familia y apoyo de nuestros amigos y conocidos.La Policía Municipal filtró o vendió mis identificaciones a los medios de comunicación en donde ahorita se SE SIGUE LUCRANDO EN PERIÓDICOS Y NOTAS CON MI IDENTIDAD como si fuera mercado, continuando mi seguridad en peligro POR LO MISMO.LAS NOTAS SON UN VERDADERO ASCO DE MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN EN SU MAYORÍA FALSA. Es increíble que esto sea posible después de lo que pasé.Se habla de la captura de los secuestradores SIN DAR NINGÚN DATO PRIVADO DE ELLOS protegiendo su identidad mientras la mía rueda por las redes sociales para alimentar el morbo y el lucro de los que no tienen cerebro ni corazón.Mi bolsa caída al suelo tomada inmediatamente tras el secuestro por la policía supuestamente como evidencia, tomando ellos la gran oportunidad para dejar que los periodistas le tomaran fotos a mis identificaciones que supuestamente están en resguardo y de lo que ni siquiera yo tengo acceso pero los medios y toda la demás gente sí.Adentro estaban los secuestradores y ahora afuera una Autoridad y medios de Comunicación que buscan lucrar y politizar de forma oportunista y a su favor una historia manipulada a costa de la seguridad e inseguridad de una persona. El secuestro al parecer NO HA TERMINADO.Cada Nota que sale con mi nombre y mi foto e información manipulada me sigue poniendo en riesgo y la Fiscalía me informa que eso. Entonces de qué seguridad están hablando.Se me pidió ir a declarar para COLABORAR con la Autoridad y proteger a la sociedad de que esto no siga sucediendo. YO COLABORAR con la sociedad mientras en el inter mercadean con mi persona y se permite deliberadamente que se venda a los demás una historia adaptada a los intereses de otros para que la compren y con ello sigan pagando por su ignorancia. Eso señores es una burla para todos los que se creen que se está trabajando en la seguridad de las personas.No tengo por ahora ninguna palabra más, mas que A TODOS LOS AMIGOS QUE ME OFRECIERON GENUINAMENTE AYUDA, les pido COMPARTAN este mensaje PARA PARAR DE A POCO LA MIERDA en un campo donde nos hace falta plantar flores.En otros países los medios de comunicación que con su amarillismo ponen en peligro a las personas, son considerados criminales y se les sigue un proceso penal por ello. Al igual que a la Autoridad Corrupta que filtra y vende información PRIVADA. PERO EN MÉXICO la denuncia la hacemos las personas en nuestro muro de facebook porque al parecer es lo único que se puede hacer.-------Mi mensaje de agradecimiento a todos los que nos han acompañado desde el corazón VIENE DESPUÉS cuando el secuestro mediático termine”, escribió.

