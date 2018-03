Revive conflicto por incumplimiento de acuerdos en la Upnech

Chihuahua— La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (Upnech), Victoria Chavira, incumplió el acuerdo de asamblea hecho con los estudiantes de la institución el pasado viernes y se presentó ayer por la mañana en la escuela para nombrar al encargado de despacho.Sin embargo, los universitarios que aún mantienen tomadas las instalaciones le impidieron el paso, ya que, según explicó la representante del Comité Estudiantil, Reyna Chávez, la persona que se eligió de una terna no estaba presente.Luego del diálogo sostenido con la Secretaría de Gobierno, se había convenido que el lunes 5 de marzo se instalaría a un encargado de despacho, detalló Arturo Limón, director con licencia.“La rectora llegó a las instalaciones para dar nombramiento a un encargado de despacho. El viernes se presentó una terna y se votó pero la persona que fue elegida no estaba. Por eso cuestionamos la formalidad. Es sábado y tenemos que estar todos los alumnos, toda la asamblea que estuvo presente en la reunión con la rectora. Los representantes no estamos facultadas para tomar una decisión tan importante que debe involucrar a toda la asamblea de alumnos”.De acuerdo con la estudiante, sí hubo un aviso previo a la llegada de Chavira, sin embargo, la forma en que la situación se dio no convenció a la comunidad estudiantil presente por lo que se impidió el paso.“Sí se avisó que la rectora acudiría pero la asamblea estaba en desacuerdo con eso. A las 9 nos avisaron que llegaría a las 12:15 y llegó un poco después de esa hora. Se mostró tranquila; sin embargo, lo que se presenta ante nosotros y esta situación es diferente. Será hasta el lunes cuando tengamos una nueva reunión con la asamblea de alumnos y veremos qué sucede”.Ante la posibilidad de que se hiciera uso de la fuerza pública para desalojar a los estudiantes que tienen ‘tomadas’ las instalaciones, el director con licencia, Arturo Limón, dijo que si se llega a esa situación lo que pase con los universitarios será responsabilidad de la rectora.Agregó que tuvo conocimiento de lo ocurrido ayer con Chavira pero que evitó acercarse a la escuela para no poner mayor tensión en la situación y conminó a la rectoría a que se apegue al acuerdo establecido.“En la primera negociación se habló de que ambos estaríamos fuera para permitir la auditoría. No salió. En la siguiente negociación se establece que habrá una auditoría para mí y aunque ella dijo que si hubiera una denuncia en su contra se retiraría no lo hizo”, manifestó Limón.

