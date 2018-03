Cuauhtémoc— Por cada 100 mil habitantes, una ciudad debe contar con al menor 300 policías; en el caso de Cuauhtémoc, donde se estiman casi 170 mil habitantes, debería de haber 520 elementos, pero sólo cuenta con 190, según Ficosec Cuauhtémoc.Con la sentencia que desechó un recurso de apelación que 18 elementos de la Policía local interpusieron por los exámenes de confianza, se sumó este déficit a la renuncia de más de 20 oficiales que desde el año pasado han ido renunciando a la corporación.La política de las administraciones municipales desde la creación del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun), hasta su cambio de nombre al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), la inversión se ha destinado en su amplia mayoría, para la adquisición de patrullas, y no para la contratación de personal.Desde marzo del año pasado, con la serie de enfrentamientos entre policías y grupos delictivos, la respuesta a las convocatorias que ofrece la policía municipal no han tenido el nivel de respuesta para suplir a los elementos que desertaron de la corporación, y de aquellos que no aprueban el examen de confianza a pesar de que el salario promedio oscila entre los 12 y los 15 mil pesos.De manera reciente, el Fortaseg demandó la actualización de los exámenes de confianza para los elementos en Cuauhtémoc, situación que involucra a más de 100 elementos, que algunos, han manifestado su temor por resultar no aprobados y no poder llevar a cabo esta profesión en el país, sin saber el.motivo por el cual fueron dados de baja, base del recurso legal que interpusieron 18 elementos el mes pasado.Así, con la falta de 320 elementos policiacos en la ciudad, la cuestión de la seguridad y vigilancia preventiva en Cuauhtémoc mantiene un estado de incertidumbre, sin que se tenga una fecha en la que, la corporación de Cuauhtémoc esté “saneada” de elementos que no cumplan con el perfil del ideal de un policía.

