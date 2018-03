'Tumban' alumnos a director provisional

Chihuahua— Luego de acordar el jueves la salida del director Arturo Limón y reanudar clases ayer, alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) campus Chihuahua se negaron a aceptar al encargado del despacho que nombró la Rectoría, por lo que mantuvieron el plantón y la escuela cerrada ayer.Al percatarse de que las clases no se reanudaron como se había previsto, la rectora Victoria Chavira acudió al plantel y sostuvo un encuentro con los estudiantes en el que de acuerdo con los alumnos, lograron que se les permitiera nombrar a un encargado provisional y más adelante convocar a elecciones para nombrar al nuevo director que ocupará el cargo que deja Limón.Por la tarde, los universitarios seleccionaron a la maestra Brenilda Carrillo como encargada del despacho del director, con lo que se consiguió que el lunes se retomen las clases y se ponga fin a un paro de actividades que ya llevaba 12 días.Casi a la medianoche del jueves pasado, la Secretaría de Educación dio a conocer que ayer se reanudarían las clases, una vez que Limón dejara la Dirección del plantel. No obstante, los alumnos decidieron cerrar las puertas y mantener la toma de la escuela para no permitir la entrada a Ramón Holguín, designado por la Rectoría para quedarse al frente del despacho del director.La permanencia de la toma del plantel, incluso con vehículos de los estudiantes bloqueando el acceso, obligó a la rectora a atender su exigencia de tener un encuentro directo con ellos.Al cabo de esa reunión a puerta cerrada, que se prolongó por varias horas, la rectora solamente dijo que se trató de una plática provechosa, que el trato de los estudiantes fue bueno y no tenía miedo de estar de frente a los jóvenes.Mientras que Reina Chávez, representante de los alumnos, dijo que Brenilda Carrillo recibió el respaldo de alumnos y personal docente para quedar al frente de la Dirección de manera provisional.Llamadas a diario y advertencias fueron algunas de las presiones que sufrieron algunos de los alumnos de la UPN que participaron en el paro de dos semanas en la institución.“Llamaban a la casa y le decían a mi mamá que no me dejara venir a quedarme por las noches, porque no estaba bien lo que estábamos haciendo”, dijo una alumna que prefirió no dar su nombre ante el temor de sufrir represalias.