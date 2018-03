Acusan a MPs de falsificar firma

Una persona que sufrió un accidente vial en el 2016 ocasionado por un conductor que al parecer se encontraba en estado de ebriedad y manejaba un vehículo propiedad de una empresa, presentó una denuncia contra cuatro agentes del Ministerio Público (MP) por presuntamente haber falsificado su firma para otorgarle el perdón al guiador y por abuso de autoridad.Los fiscales señalados en la querella son Diana Janethe Javalera Alfonso, Anel Zubia Rodríguez, Héctor Manuel Bernal y Masahiko López Pedroza, todos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.El asesor jurídico del denunciante, Manuel Pineda Contreras, informó que los fiscales clasificaron las lesiones presentadas por su representado, Adrián Tomás Cardona López, como menores para después tramitar el perdón aprovechando que el estado de salud de la víctima era grave y sin que hubiera un certificado definitivo de lesiones y tampoco se efectuó el pago de la reparación del daño.El incidente vial ocurrió el 2 de julio del 2016 cuando Francisco Javier Martínez Santana presuntamente guiaba sobre la avenida Tecnológico con rumbo al sur y metros antes del cruce con Barranco Azul invadió los carriles del sentido contrario e impactó una Chevrolet pickup Silverado tripulada por Cardona López y propiedad del Gobierno Municipal.Martínez Santana viajaba a bordo de una Ford F-450 blanca modelo 2002 con matrículas RH-83475 perteneciente a la empresa Intelliswitch y de acuerdo al examen médico 33746 se encontraba en segundo grado de ebriedad.Debido al impacto, la pickup fue proyectada contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Cardona López sufrió fractura de costillas, de omoplato y de cadera, así como perforación de un pulmón y le quedó una secuela permanente, marcha claudicante además de haber permanecido hospitalizado durante varios meses porque fue sometido a unas tres cirugías.El vehículo presentó pérdidas totales.“A la víctima nunca se le explicó que lo que estaba firmando también contenía un perdón y los alcances del mismo, la agente del MP Diana Janeth Javalera Alfonso únicamente le dijo que estaba firmando una denuncia, no un perdón”, denunció el asesor jurídico.Aunado a lo anterior, las lesiones sufridas por la víctima se clasificaron como menores para que procediera el perdón y en una constancia que carece de fecha y hora se falsificó la firma de la víctima y se agregó un artículo del Código Penal del Estado de Chihuahua para justificar la procedencia del perdón además de pasarse por alto que no se había pagado la reparación del daño causado, afirmó el abogado.Los representantes legales del Gobierno Municipal y de Intelliswitch, que en esa fecha tenía un convenio de colaboración, se presentaron a otorgar el perdón a Francisco Javier Martínez Santana.Mientras que el apoderado de la CFE no acudió, indicó Pineda Contreras, quien entregó a El Diario una copia del peritaje elaborado por la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) y de la denuncia entablada en contra de los representantes sociales.El trámite del perdón se realizó en las primeras 48 horas y corresponde a la carpeta de investigación 37-2016-18922.“En ningún momento se tuvo contacto con la víctima, no fue llamado por el agente del MP a fin de tener un dictamen definitivo de las lesiones. El señor Cardona no se encontraba en condiciones de acudir a la Fiscalía, estuvo incapacitado más de ocho meses, al menos en tres ocasiones ingresó al quirófano por presentar complicaciones en el pulmón, lesión provocada en el accidente, para ponerle un sello de agua en el pulmón, por problemas en el riñón producto del catéter que iba a la vejiga y la aplicación de sondas.Estando todo ese tiempo bajo cuidados médicos porque su salud no mejoraba y sin entender porque la autoridad no continuaba con su investigación”, expuso el litigante.La defensa legal ya solicitó audiencia ante un Tribunal de Control para que revise la determinación del MP de no ejercer acción penal contra el presunto guiador responsable del choque, pero el juez de Control Rafael Rosado Arcudia negó la petición al indicar que el MP ni siquiera ha notificado a la parte ofendida que acordó no ejercer acción penal y archivar el asunto.El juez ordenó que primero se proceda a la notificación de la víctima y que se agoten los recursos que proceden cuando el MP decide no ejercer acción penal.