Chihuahua— La “Caravana por la Dignidad” de los productores cumplió ayer con su cometido en una jornada de contrastes, ya que mientras por la mañana las negociaciones estaban estancadas, por la tarde se lograron acuerdos para que el precio de la tonelada de maíz sea comprada en 3 mil 800 pesos, y el precio para la comercialización del frijol se fijó en 17 pesos el kilo.Según explicó Heraclio Rodríguez, líder de la movilización de productores, ya se tienen los compradores para las 30 mil toneladas de frijol, en tanto que iniciarán los trámites para que a través del programa federal Aserca se les apoye con 500 pesos por tonelada de maíz, con lo que lograrán la cantidad que esperaban.Como se informó, la caravana arribó el jueves pasado a esta ciudad, ese día por la noche se tuvieron algunos avances, pero ayer por la mañana según Rodríguez Gómez no hubo disposición de seguir progresando, por lo que la postura era la de permanecer en campamentos en la Plaza Mayor.“No nos podemos ir a la casa porque no tenemos ningún avance en los temas que traemos”, indicó al mediodía, pero horas más tarde se llevaron a cabo las reuniones en las cuales se obtuvieron los avances más significativos, por lo que levantarán el bloqueo que ayer todavía permanecía en la calle Aldama, frente al Palacio de Gobierno.La caravana de productores partió desde la comunidad de Soto Máynez, del municipio de Namiquipa y duró cuatro días, pasando por varias regiones como Cuauhtémoc, donde se fueron uniendo más campesinos a la protesta para llegar a la capital del estado, alrededor de 500 personas a bordo de tractores.Un día antes se unieron a la movilización integrantes de la Cámara Nacional de Transportistas (Canatram), quienes exigieron bajar las cuotas de peaje y mayor seguridad en áreas de descanso en carreteras.Ya en la ciudad, los manifestantes se instalaron en la Plaza Mayor, donde después de bloquear durante dos horas la avenida Venustiano Carranza, se acordó empezar negociaciones para buscar soluciones a las exigencias de mejorar los precios del kilo de frijol, así como la tonelada de maíz. Sin embargo, por la noche fueron suspendidas las pláticas y se dio una pausa para continuar ayer.Uno de los factores que más afectó la mesa de trabajo, según Heraclio Rodríguez, es que tanto la Federación como el Gobierno del Estado no habían querido trabajar juntos, pero posteriormente se pusieron en acuerdo en los puntos centrales.Según se indicó, el Gobierno del Estado de Chihuahua gestionó ante el Gobierno Federal que amplíe el volumen a 30 mil toneladas de frijol chihuahuense, en respuesta a las demandas de los productores. Con esto, el producto entró en un programa en el que se comercializará al precio que solicitaron.Lo anterior fue informado por el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, quien precisó que se buscó incrementar el volumen de 25 mil a 30 mil toneladas de esta leguminosa.El funcionario dijo que se reunió con el director regional de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Pedro Pérez Bravo, a quien le planteó las necesidades que demandan los productores de este cultivo en el estado de Chihuahua.

