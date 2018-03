Chihuahua– La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional –Upnech- Victoria Chavira, aseguró ayer jueves que sigue abierta al diálogo con los estudiantes siempre y cuando este se dé a solas y en un marco de respeto. Dijo que no ha querido acudir a la escuela para no ponerlos en riesgo pero, aseguró, este viernes las clases reiniciarán.“No quiero ir al campus porque no he querido ponerlos en riesgo como para que ellos se vean forzados a faltar al respeto a la autoridad o alguna situación donde se vean denigrados en su persona. Sigo abierta al diálogo pero a solas y en un marco de respeto estoy a sus órdenes. A las 9 de la mañana están invitados para el regreso a clases, esperemos que todos entremos en razón, que haya prudencia con espíritu institucional pero sobre todo de servicio y de cuidado de nuestra universidad si eso es lo que nos mueve y que saquemos a los estudiantes de este conflicto y nos sentemos como adultos que somos y como autoridades, que resolvamos este problema entre nosotros y no estemos usando a los alumnos”.Sobre la posibilidad de que los manifestantes se negaran a liberar las instalaciones, Chavira dijo que no tomarán ninguna acción que pueda violentar la integridad de las personas, aunque no explicó cómo se daría el regreso a clases.“No tomaremos ninguna acción si los estudiantes se niegan. Todo se puede lograr a través de los medios pacíficos y la mediación. Estamos llamando a la buena voluntad de todas las partes y allí demostraremos de qué estamos hechos. Si no fuera posible buscaremos otras alternativas pero nunca violentando la situación. Los alumnos no se van a oponer si Arturo Limón les pide que entreguen las instalaciones. No son los alumnos los que las tomaron. Él como autoridad que fue, porque ya está destituido y usurpando funciones, y así como los invitó a ser parte del conflicto puede hacer lo mismos y desinvitarlos para que regresen a clase. Debe enfrentar su auditoría y salir con la frente en alto y regresar a ser director cuando todo se aclare”.En tanto, alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua Campus Nuevo Casas Grandes, tomaron ayer Recaudación de Rentas a las 08:30 de la mañana.Esto en vista de no haber recibido respuesta de las autoridades estatales, alumnos y personal de la Upnech, han emprendido una nueva acción."La toma pacífica de recaudación de rentas, la tendremos hasta que ser escuchados y atendidos por el recaudador Pedro Damiani".Ante la falta de concilio a las exigencias de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech) a nivel estatal, el maestro Rigoberto Martínez Escárcega cumplió ayer sus primeras 24 horas en huelga de hambre.“Seguimos con el movimiento, vimos que ya hubo una reacción por parte de la rectora, que convocó a 8 directores. Nosotros seguimos recaudando firmas”, dijo el catedrático que hasta ayer se mantenía al interior del campus Juárez.“Es una decisión personal, es una huelga de hambre y una manifestación, pero no estamos transgrediendo a ninguna institución pública. Hay 13 motivos por los que estamos pidiendo la destitución de la rectora, uno de ellos es el desvió de 5 millones de pesos”, dijo. (Con información de Karen Cano)